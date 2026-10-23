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Ankete u Francuskoj: Marin Le Pen osvaja čak 70 odsto glasova

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23.10.2026 09:24

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Анкете у Француској: Марин Ле Пен осваја чак 70 одсто гласова
Foto: Tanjug/AP/Michel Euler

Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen osvojila bi 70 odsto glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora 2027. godine u duelu sa liderom ljevice Žan-Likom Melanšonom, pokazuje anketa agencije "Harris Interactive" za televiziju M6 i radio RTL.

Prema istraživanju sprovedenom nakon protesta i nasilja 17. oktobra, Melanšon bi se plasirao u drugi krug u svim ispitanim scenarijima, ali bi u njemu pretrpio ubjedljiv poraz od Le Pen.

U prvom krugu Le Pen bi osvojila između 33 i 35 odsto glasova, dok bi Melanšon dobio između 17 i 19 odsto.

Bivši premijer Eduar Filip osvojio bi između 13 i 16 odsto, a poslanik Evropskog parlamenta i osnivač stranke Javno mjesto Rafael Gliksman između 12 i 14 odsto glasova.

Ukoliko bi se u drugom krugu suočila sa Filipom, Le Pen bi osvojila 57 odsto glasova, naspram njegovih 43 odsto, dok bi protiv Gliksmana dobila 59 odsto, a njen protivnik 41 odsto. Anketa pokazuje i da bi podrška Gabrijelu Atalu, drugom kandidatu političkog centra, iznosila između pet i 11 odsto u prvom krugu.

Među ostalim kandidatima, David Lisnar osvojio bi između sedam i osam odsto glasova, dok bi senator Bruno Retajo iz Republikanske stranke dobio između četiri i pet odsto.

Prema rezultatima istraživanja, prednost Martin Le Pen nad Melanšonom u drugom krugu povećana je za tri procentna poena u odnosu na prethodnu anketu, objavljenu početkom oktobra.

U istraživanju se navodi da bi Melanšon imao ograničenu podršku birača drugih kandidata u drugom krugu, što bi dodatno uticalo na njegov rezultat.

Kako se ističe, anketa, kao i svako istraživanje javnog mnjenja, predstavlja presek raspoloženja birača u trenutku sprovođenja i ne može se smatrati prognozom izbornog ishoda.

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Marin Le Pen

Francuska

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