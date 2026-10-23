Tim odgovoran za pogubljenje Kriste Pajk znao da će joj vena puknuti?

Tim zadužen za pogubljenje Kriste Pajk u Tenesiju više puta je izrazio zabrinutost da bi joj vena mogla „pući“ prije nego što nastave sa smrtonosnom injekcijom pentobarbitala, otkrio je njen advokat nakon što je država bezuspješno pokušala da pogubi pedesetogodišnjakinju 30. septembra.

Pajk je preživjela, postavši jedina osoba u modernoj istoriji koja je preživjela punu dozu smrtonosne injekcije. Nakon deset dana u bolnici, vraćena je u zatvor, a njena dugoročna prognoza je neizvjesna, izvještava Gardijan . Najdetaljniji izvještaj o događaju dao je advokat Rendi Spajvi, koji je bio svjedok na suđenju.

U svojoj izjavi, podnijetoj kao dio drugog sudskog postupka, Spajvi je opisao kako se tim za egzekuciju mučio skoro sat vremena da pronađe venu. Potraga je počela u 18:35, a članovi tima su koristili deset igala. Oko dvadeset minuta kasnije, počeli su da razgovaraju o mogućnosti pucanja vene.

"Igla nije dovoljno dugačka"

Dva neidentifikovana člana tima opipala su mjesto uboda i složili se da ne mogu da utvrde da li su uspjeli. „Jedan od njih je rekao nešto poput: 'Ili je krv ili je polomljeno, moram da znam'“, navodi se u izvještaju advokata.

Spajvijeva vremenska linija otkriva da je tim bio nesiguran od samog početka. U 18:53, jedan član je prvo izrazio zabrinutost da bi vena mogla da pukne, nakon čega je tim odbacio korišćenu iglu. „Nije dovoljno dugačka. Koja je najduža koju imate?“, komentarisali su.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 18:57, drugi član je izrazio istu zabrinutost. Spajvi je napomenuo da su obojica muškaraca pregledali mjesto uboda i rekli da „nisu mogli da procjene“ situaciju. Međutim, dva minuta kasnije zaključili su da su uspostavili liniju, ali su ubrzo shvatili da ne funkcioniše.

"Osjećam se kao da će mi ruka eksplodirati. Peče me."

„Moram sve ponovo da uradim“, rekla je jedna članica dok joj je vadio iglu iz leve ruke koja je, prema Spajvijevim rečima, izgledala „veoma savijena“. U 19:08, tim je odlučio da počne ispočetka i ponovo je počeo da proverava desnu ruku.

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U 19:13, član tima je direktno rekao Pajk da su „uspeli“, nakon čega je injekcija pentobarbitala trebalo da djeluje. Tim je napustio komoru u 19:24, vjerujući da je postupak bio uspješan. Međutim, Pajk je ostala živa, ispuštajući hrkanje i zvuke gušenja. „Osjećam se kao da će mi ruka eksplodirati. Gori“, vrisnula je u 19:34.

Otkrića o sumnjama i strahovima tima vene daju težinu teoriji da lijek nije ušao u krvotok. Da jeste, Pajk bi gotovo sigurno umro. Da je vena pukla, pentobarbital bi se vjerovatno prolio u okolno tkivo, uzrokujući ozbiljne povrede, ali ne i smrt.

Ovo nije prvi problematičan slučaj

Incident je pokrenuo debate o smrtnoj kazni širom SAD, a guverner Tenesija Bil Li je obustavio sva pogubljenja dok se ne završi pregled protokola. Spajvijev izvještaj je uključen kao dokaz u novi pravni podnesak u ime Tonija Karutersa i drugih osuđenika na smrt.

Država je takođe pokušala da pogubi Karutersa 21. maja, ali je i on preživio nakon što tim nije uspio da pronađe venu više od 30 minuta. Karutersovi advokati su zatražili od suda dozvolu da izmjene svoju tužbu kojom osporavaju protokol smrtonosne injekcije

U prvoj tužbi, podnijetoj u martu 2025. godine, upozorili su da se zatvorenici suočavaju sa mučnom smrću jer je tim koji daje injekcije bio „nekompetentan, nedovoljno obučen, nedovoljno posvećen i nedovoljno oprezan“. Tvrdili su da pogubljenje nosi neprihvatljiv rizik od kršenja ustavne zaštite od okrutnog i neobičnog kažnjavanja.

„Rezultat je bio tačno onakav kakav smo predvidjeli“

U novom podnesku se navodi da neuspješna pogubljenja u maju i septembru samo potvrđuju ranija upozorenja advokata. „Konkretni propusti koje su doživeli gospodin Karuters i gospođica Pajk bili su predviđeni, detaljno i opširno“, navodi se u dokumentu.

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„Ministarstvo pravde Tenesija i Državno tužilaštvo insistirali su na tajnosti i odbili su da naprave izmene, umjesto da se pozabave problemima u protokolu koje smo identifikovali prošle godine“, rekao je Kit Tomas, advokat tužilaca osuđenih na smrtnu kaznu.

„Rezultat je bio tačno onakav kakav smo predvidjeli: ekstremni bol i patnja za naše klijente u neuspjelim pokušajima pogubljenja, što je prouzrokovalo trajnu štetu i porodicama žrtava, i zatvorskom osoblju, i medijskim svjedocima“, dodao je.

Advokati: Zlostavljana je kao dijete

Podsjećanja radi, Krista Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva svoje prijateljice Kolin Slemer 1995. godine. Pajk je imala 18 godina kada je ubila Slemer. Optužena je i osuđena 1996. godine, kada je napunila 20 godina.

Da je pogubljenje sprovedeno, ona bi bila prva žena pogubljena u Tenesiju u posljednjih 200 godina. Njen tadašnji dečko Tadaril Šip je takođe osuđen za ubistvo, ali nije mogao biti osuđen na smrt jer je u vrijeme zločina imao 17 godina.

Njeni advokati su ranije podnijeli zahtjev za pomilovanje u kojem su detaljno opisano njeno traumatično djetinjstvo. Uključili su dokaze da je njena majka konzumirala alkohol tokom trudnoće, što je, kako kažu, uticalo na Pikin razvoj mozga i kontrolu impulsa. Takođe su dokumentovali zlostavljanje koje je pretrpjela kao dijete.