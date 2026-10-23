Dugogodišnja demokratska senatorka iz savezne države Virdžinije, 82-godišnja Luiz Lukas, optužena je zajedno sa još šest osoba, među kojima su i članovi njene porodice, u okviru velike savezne istrage o reketiranju, ilegalnoj trgovini drogom i podmićivanju.

Savezno tužilaštvo tereti Lukas po pet tačaka optužnice, uključujući zavjeru radi reketiranja, distribuciju marihuane, pranje novca, prevaru u oblasti poštenog pružanja javnih usluga i upravljanje objektima povezanim sa narkoticima.

Ostali optuženi suočavaju se i sa optužbama za posjedovanje vatrenog oružja i elektronske prevare.

Na konferenciji za medije, zamjenik državnog tužioca SAD Tod Blanš naveo je da je senatorka nadgledala kriminalni poduhvat, organizovala nabavku i preprodaju velikih količina ilegalne marihuane te zloupotrijebila zakonodavni položaj kako bi donosila propise od lične i porodične koristi.

Lukas, koja ne planira ponovo da se kandiduje za mjesto u Senatu, oštro je odbacila sve navode i poručila da je proces politički montiran.

„Odrasla sam u eri Džima Kroua. Vidjela sam šta se dešava kada ljudi na vlasti pokušaju da ućutkaju one koji im se suprotstave. Cijeli život sam provela boreći se i neću stati sada. Neću se dati zastrašiti, neću se dati maltretirati i neću odustati“, poručila je Lukas na društvenoj mreži Iks.

Njen advokat Entoni Kapocolo izjavio je za Bi-Bi-Si da je odbrana iznenađena optužnicom, naglasivši da Lukas u potpunosti poriče krivicu te da će se pred sudom formalno izjasniti da nije kriva.

Među optuženima je i njena kćerka Liza Lukas-Berk, aktuelna kandidatkinja za gradsko vijeće Portsmuta.

Lukas je članica Senata Virdžinije od 1992. godine, a 2000. godine preuzela je funkciju privremene predsjednice tog tijela.

Godinama je otvoreno zagovarala legalizaciju rekreativne marihuane i često ulazila u političke sukobe sa Donaldom Trampom i Republikanskom strankom.

Vlasnica je prodavnice „Kanabis autlet“ u Portsmutu, otvorene 2021. godine, nakon što je Virdžinija dekriminalizovala posjedovanje manjih količina kanabisa. Iako su manje količine dozvoljene za ličnu upotrebu, u toj saveznoj državi i dalje važe stroga zakonska ograničenja u vezi sa komercijalnom prodajom, prenosi Kliks.