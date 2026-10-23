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Kamiondžija iz BiH izletio s puta u Austriji: Prevrnula se prikolica sa 700 kokoši!

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23.10.2026 07:43

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Камионџија из БиХ излетио с пута у Аустрији: Преврнула се приколица са 700 кокоши!
Foto: Facebook / FF Zell am Moos, C. Stoxreiter

Vozač iz BiH (29) učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi u Austriji kada je kamion sa 1.400 kokošaka sletio s puta. Više od 60 vatrogasaca spasavalo životinje.

U mjestu Cel am Mos u Austriji juče rano ujutro dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao 29-godišnji vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, nezgoda se dogodila u 2.51 čas, kada je kamion s prikolicom sletio s puta.

Kokoške u prikolici

U prikolici se nalazilo ukupno 1.400 živih kokošaka, a prilikom slijetanja prevrnuo se dio teretnog vozila u kojem se prevozilo njih 700.

U akciji spasavanja životinja iz transportnih kutija učestvovalo je više od 60 vatrogasaca. Na mjesto nezgode stigla je i ekipa iz Feklabruka s kamionom opremljenim dizalicom, uz čiju pomoć je izvučena prevrnuta prikolica.

Spasene životinje

Za prevoz spasenih životinja angažovan je dodatni kamion. Intervencija vatrogasaca trajala je nekoliko časova.

Uzrok nezgode zasad nije poznat, kao ni okolnosti pod kojima je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, prenosi Avaz.

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Tagovi :

kokoši

Austrija

Kamion

Saobraćajna nesreća

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