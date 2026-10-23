Rusija i Kina počinju pripreme za zajedničku misiju istraživanja Marsa

Rusija i Kina počinju proizvodnju naučnih instrumenata i opreme za zajedničku misiju istraživanja Marsa, izjavio je generalni direktor „Roskosmosa“ Dmitrij Bakanov.

„Imamo zajedničku lunarnu misiju ‘Čange-7’. Takođe započinjemo zajedničku misiju na Marsu — proizvodnju instrumenata i opreme za istraživanje te planete“, naveo je Bakanov.

Bakanov je učestvovao na sastanku predsjednika vlada Rusije i Kine u Sankt Peterburgu, gde je Kinu označio kao jednog od ključnih partnera Moskve u oblasti istraživanja svemira, prenosi Sputnik.

On je dodao da dvije zemlje razmjenjuju podatke dobijene daljinskim istraživanjem Zemlje, kao i da zajednički koriste navigacione signale satelitskih sistema GLONASS i „Bejdou“.