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Rusija i Kina počinju pripreme za zajedničku misiju istraživanja Marsa

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23.10.2026 07:36

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Марс мисија НАСА
Foto: Pexel/ SpaceX

Rusija i Kina počinju proizvodnju naučnih instrumenata i opreme za zajedničku misiju istraživanja Marsa, izjavio je generalni direktor „Roskosmosa“ Dmitrij Bakanov.

„Imamo zajedničku lunarnu misiju ‘Čange-7’. Takođe započinjemo zajedničku misiju na Marsu — proizvodnju instrumenata i opreme za istraživanje te planete“, naveo je Bakanov.

Bakanov je učestvovao na sastanku predsjednika vlada Rusije i Kine u Sankt Peterburgu, gde je Kinu označio kao jednog od ključnih partnera Moskve u oblasti istraživanja svemira, prenosi Sputnik.

On je dodao da dvije zemlje razmjenjuju podatke dobijene daljinskim istraživanjem Zemlje, kao i da zajednički koriste navigacione signale satelitskih sistema GLONASS i „Bejdou“.

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Kina

Rusija

Mars

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