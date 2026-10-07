"Svanula je zora – na Marsu": NASA objavila snimak

Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) objavila je snimak svitanja na površini Marsa koji je napravio njen rover „Kjuriositi“, na kojem se vidi kako sunčeva svjetlost obasjava stenovite vrhove formirane prije više milijardi godina, dok vozilo veličine automobila nastavlja istraživanje Marsa.

Rover „Kjuriositi“ sleteo je na Mars 2012. godine, u krater Gejl u blizini Marsovog ekvatora, a od 2014. godine penje se uz planinu Šarp, visoku oko pet kilometara, koja se uzdiže iz dna kratera, prenosi Rojters.

Snimak je napravljen kamerom Mastkam oko sat vremena nakon izlaska Sunca, a na njemu se u daljini vide litice i stjenoviti grebeni koje je oblikovao vetar.

Sloj stena drugačiji od svih dosadašnjih

„Svijetli stjenoviti vrhovi u daljini pripadaju sloju stena koji se izgledom prilično razlikuje od svih slojeva kroz koje je rover do sada prošao. Smatramo da je nekada bio sastavljen od sedimenta koji je nanosio vjetar, možda pijeska, a možda čak i pepela koji je u krater dospio usljed obližnje vulkanske aktivnosti“, rekao je naučnik Ešvin Vasavada iz NASA-ine Laboratorije za mlazni pogon, zadužen za misiju „Kjuriositi“.

Prema njegovim riječima, nakon što se sediment pretvorio u stenu, vjetar je tokom miliona godina oblikovao njen površinski sloj u grebene poznate kao jardanzi.

Smatra se da je ovaj sloj nastao prije oko tri milijarde godina i da se prostire na oko 16 kilometara duž sjeverozapadnog dijela planine Šarp.

Vasavada je naveo da taj sloj najvjerovatnije nije dio neprekidnog niza slojeva od kojih je sastavljena planina Šarp, već da je nastao nešto kasnije, iznad geološkog diskontinuiteta, odnosno perioda tokom kojeg su prethodni slojevi erodirali prije nego što su preko njih nataloženi novi.

Meanwhile on Mars... — NASA JPL (@NASAJPL) October 6, 2026

Rover je tokom postepenog uspona na planinu savladao visinsku razliku veću od jednog kilometra, što je najveća visina koju je neki rover do sada dostigao na Marsu, saopštila je NASA.

Tragovi jezera i potoka

Planina Šarp sastoji se od slojeva stena koji čuvaju tragove različitih perioda geološke prošlosti Marsa.

Proučavajući te slojeve, naučnici su saznali više o jezerima i potocima koji su nekada pokrivali ovaj dio planete, kada je Mars bio topliji i vlažniji nego danas.

NASA se nada da će „Kjuriositi“ do sloja jardanza stići 2027. ili 2028. godine, kada će njegovi instrumenti detaljno proučiti njegov geološki sastav.

Rover „Kjuriositi“ istražuje geologiju i klimu Marsa i pokušava da utvrdi da li su na toj planeti nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama.

To je jedan od dva NASA-ina rovera koji trenutno istražuju Mars, dok se rover „Perseverans“ kreće duž ivice kratera Jezero na sjevernoj hemisferi.

Vasavada je novi snimak opisao kao prizor koji ga podseća na putovanje kroz Dolinu spomenika u američkoj saveznoj državi Arizoni, ali je istakao da narandžasto nebo i plavičaste nijanse izlaska Sunca jasno pokazuju da je riječ o Marsu, prenosi Sputnik.