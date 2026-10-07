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Kamere ispod Antarktika snimile "prst smrti", ubija sve što dotakne

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07.10.2026 07:55

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Испод дебелог леда Антарктика крије се свет који изгледа готово нестварно. Док температура мора испод леда обично износи око -2 °Ц, што је релативно стабилно у поређењу са леденом површином, изнад морског дна повремено се појављује необичан феномен који за животиње може бити смртоносан.
Foto: Youtube/BBC Earth

Ispod debelog leda Antarktika krije se svijet koji izgleda gotovo nestvarno. Dok temperatura mora ispod leda obično iznosi oko -2 °C, što je relativno stabilno u poređenju sa ledenom površinom, iznad morskog dna povremeno se pojavljuje neobičan fenomen koji za životinje može biti smrtonosan.

Riječ je o brinicleu, odnosno ledenom stalaktitu koji zbog svog izgleda nosi i nadimak "prst smrti". Izgleda poput ledenog prsta koji se polako spušta sa ledene ploče prema morskom dnu, a sve što mu se nađe na putu može biti zamrznuto.

Sam naziv brinicle nastao je spajanjem dvije engleske riječi, brine, što znači slana voda, i icicle, odnosno ledenica. Kada se morska voda na površini zaledi, so se izdvaja iz leda i ostaje u veoma hladnoj i koncentrovanoj slanoj vodi. Takva voda je gušća od okolne morske vode pa počinje da tone prema dnu. Pritom se oko nje stvara cev leda koja se postepeno spušta prema morskom dnu.

Kada "prst smrti" dotakne morsko dno, može da nastavi da se širi po njegovoj površini i zamrzne organizme koji mu se nađu na putu.

Upravo su taj neobičan fenomen snimile kamere BBC Eartha. Na snimku se vidi kako se ledena tvorevina polako spušta prema dnu, dok morske zvijezde i drugi organizmi pokušavaju da se sklone s njenog puta.

"Bježite!"

Neke od njih uspijevaju da pobjegnu, dok druge ostaju zarobljene u ledu. Prizor je posebno iznenadio gledaoce, koji su u komentarima opisivali koliko je neobično gledati životinje kako se bore za opstanak.

"Čovječe... gledati te morske zvijezde kako pokušavaju da pobjegnu i oslobode noge stvarno je jezivo", napisao je jedan gledalac.

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Drugi se našalio: "Svi bježite!", dok je jedan gledalac priznao: "Vičem na ekran: 'BJEŽITE!'"

Sam izgled ledene tvorevine takođe je privukao mnogo pažnje. Jedan gledalac ju je opisao kao "najzlokobniji komad leda koji sam ikada video".

Drugi su, međutim, bili fascinirani samom pojavom. "Biologija je fascinantna", napisao je jedan komentator, dok je drugi istakao koliko je teško povjerovati da ovakav prizor postoji u prirodi.

Posebno su hvaljeni i podvodni snimci. "Kvalitet podvodnih snimaka je nevjerovatan", napisao je jedan gledalac.

Snimak briniclea objavljen je na kanalu BBC Eeart u sklopu serijala "Earth's Great Seasons", a milioni pregleda pokazuju koliko je neobičan prizor privukao pažnju gledalaca.

(telegraf)

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