Štuka prepoznaje mamce, otkrilo istraživanje

Njemački Institut za istraživanje ribarstva Langenargen saopštio je da je istraživanje njegovih stručnjaka pokazalo da štuka prepoznaje ribolovne mamce i da ribe, koje su oslobođene nakon što su se jednom upecale na mamce, ređe grizu iste mamce.

Stručnjaci instituta su došli do tog zaključka nakon što su bacili tri različite vrste mamaca u jezero Oberer Šenebirger Vajer na jugozapadu Njemačke, gdje su u 238 pokušaja pecanja ulovili 69 štuka, precizno ih zabilježili i vratili sve ribe u vodu, prenosi Bild.

Što je eksperiment duže trajao, ribe predatori su ređe grizali, a štuka je postajala opreznija i izbjegavala određene modele mamaca.

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Predstavnik instituta Jorit Lukas je ocenio da "rezultati ukazuju na to da štuka može da poveže određena iskustva sa vrstom mamca i da ga potom namjerno izbjegava".

Studija je takođe pokazuala da, ako ribolovci love manje ribe, to ne znači nužno da je ukupna populacija riba opala, nego da često do toga dolazi jednostavno zato što štuke prepoznaju ribolovni pribor i manje je vjerovatno da će zagristi udicu.

Prema istraživanju, poslije nekog vremena, štuke su, međutim, zaboravile lekciju o mamcima.