Ribari gledali kako grdosija ide prema njima: Uslijedio je snažan udar

Dramatičan snimak zabilježio je trenutak kada je ogromni teretni brod udario u znatno manju ribaricu u vodama kod Singapura, dok su članovi posade u panici pokušavali da se sklone pred pramcem grdosije.

Posada je u panici bježala pred naletom grdosije, a tačan uzrok nesreće i da li je bilo povrijeđenih ili poginulih još nije poznato.

Dramatični video-snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem ogromni teretni brod udara u ribarsko plovilo.

Na snimku koji su zabilježili ribari s palube vidi se masivni pramac teretnjaka kako se velikom brzinom približava njihovom brodu, dok posada u panici viče te manevrisanjem pokušava da izbjegne sudar.

Nakon direktnog udara u bočnu stranu ribarice more je počelo da plavi palubu, a manji se brod opasno nagnuo. Ribari su u trenucima haosa trčali prema uzdignutim dijelovima plovila i hvatali se za ograde dok je teretnjak nastavljao da plovi uz njih.

BBC Verify potvrdio je autentičnost snimaka, identifikovao brodove koji su učestvovali u nesreći te locirao sudar u vodama u blizini Singapura.

Prikupljeni dokazi ukazuju na to da se pomorska nesreća najverovatnije dogodila 17. septembra.

A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.



As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026

Zasad još uvijek nije poznato ima li u nesreći povrijeđenih ili poginulih osoba, kao ni tačne okolnosti i uzrok koji su doveli do udara teretnog broda u ribaricu, prenosi Dnevnik.hr.