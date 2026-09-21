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Ribari gledali kako grdosija ide prema njima: Uslijedio je snažan udar

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21.09.2026 21:13

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Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.
Foto: Screenshot/X

Dramatičan snimak zabilježio je trenutak kada je ogromni teretni brod udario u znatno manju ribaricu u vodama kod Singapura, dok su članovi posade u panici pokušavali da se sklone pred pramcem grdosije.

Posada je u panici bježala pred naletom grdosije, a tačan uzrok nesreće i da li je bilo povrijeđenih ili poginulih još nije poznato.

Dramatični video-snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem ogromni teretni brod udara u ribarsko plovilo.

Na snimku koji su zabilježili ribari s palube vidi se masivni pramac teretnjaka kako se velikom brzinom približava njihovom brodu, dok posada u panici viče te manevrisanjem pokušava da izbjegne sudar.

Nakon direktnog udara u bočnu stranu ribarice more je počelo da plavi palubu, a manji se brod opasno nagnuo. Ribari su u trenucima haosa trčali prema uzdignutim dijelovima plovila i hvatali se za ograde dok je teretnjak nastavljao da plovi uz njih.

BBC Verify potvrdio je autentičnost snimaka, identifikovao brodove koji su učestvovali u nesreći te locirao sudar u vodama u blizini Singapura.

Prikupljeni dokazi ukazuju na to da se pomorska nesreća najverovatnije dogodila 17. septembra.

Zasad još uvijek nije poznato ima li u nesreći povrijeđenih ili poginulih osoba, kao ni tačne okolnosti i uzrok koji su doveli do udara teretnog broda u ribaricu, prenosi Dnevnik.hr.

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Singapur

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