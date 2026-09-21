Ribari gledali kako grdosija ide prema njima: Uslijedio je snažan udar

Autor:ATV redakcija
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Dramatičan snimak zabilježio je trenutak kada je ogromni teretni brod udario u znatno manju ribaricu u vodama kod Singapura, dok su članovi posade u panici pokušavali da se sklone pred pramcem grdosije.
Posada je u panici bježala pred naletom grdosije, a tačan uzrok nesreće i da li je bilo povrijeđenih ili poginulih još nije poznato.
Dramatični video-snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem ogromni teretni brod udara u ribarsko plovilo.
Na snimku koji su zabilježili ribari s palube vidi se masivni pramac teretnjaka kako se velikom brzinom približava njihovom brodu, dok posada u panici viče te manevrisanjem pokušava da izbjegne sudar.
Nakon direktnog udara u bočnu stranu ribarice more je počelo da plavi palubu, a manji se brod opasno nagnuo. Ribari su u trenucima haosa trčali prema uzdignutim dijelovima plovila i hvatali se za ograde dok je teretnjak nastavljao da plovi uz njih.
BBC Verify potvrdio je autentičnost snimaka, identifikovao brodove koji su učestvovali u nesreći te locirao sudar u vodama u blizini Singapura.
Prikupljeni dokazi ukazuju na to da se pomorska nesreća najverovatnije dogodila 17. septembra.
A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108. — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026
As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz
Zasad još uvijek nije poznato ima li u nesreći povrijeđenih ili poginulih osoba, kao ni tačne okolnosti i uzrok koji su doveli do udara teretnog broda u ribaricu, prenosi Dnevnik.hr.
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