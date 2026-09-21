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Poznata pjevačica otvorila dušu: ''Kažu da sam vještica..''

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21.09.2026 21:47

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Пјевачица Снежана Ђуришић
Foto: Youtube/ screenshot

Snežana Đuričić pred početak snimanja nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" progovorila je o Tomi Zdravkoviću, duetima, ali i tituli "estradne majke" koju su joj dodijelile mlađe kolege.

Naime, Snežana se osvrnula na pjesme Tome Zdravkovića, od čije je smrti prošlo gotovo 35 godina:

– To nije fenomen, to su zasluge. Pjesme koje vrijede, traju, samim tim i pjevač. Toma je specifičan, Toma je Toma. I to je sasvim dovoljno. Pjesme kao pjesme, svaka dobra pjesma živi i kad nas nema. Nema takvih pjesama više. Neću da kažem, zato što ću onda morati da ogovaram, a ja to ne volim. Došlo je vrijeme, kada su te neke pesmičice aktuelne, ali i to će da prođe – istakla je ona.

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“Ko me ne poznaje, kaže da sam vještica”

Snežana se osvrnula i na titulu koje su joj mlađe kolege dale – “Estradna majka”, pa otkrila da joj to mnogo znači.

– Ko me ne poznaje kaže da sam vještica, baba roga, sterilna, a kad me upoznaju bude ups. Ja sam prema toj djeci onako ponijela se baš, jer sam bila u njihovoj koži i znam kako im je i bila sam u njihovoj koži. Pronašla sam način kako da im pristupim, a da ih ne traumiram ili ne daj bože da im probudim sujetu. Ja sam po prirodi duhovita, tako da me ta djeca tako znaju i hvala im na takvom epitetu – istakla je ona, prenosi Blic.

Što se dueta tiče, Snežana je jasna da je za to potreban kolega u čiji glas vjeruje.

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– Za duete biram ljude za koje smatram da su dobri pjevači, koji neće da mene obuzdavaju u mojoj interpretaciji. Zato je to i mali broj ljudi – istakao je.

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Tagovi :

Snežana Đurišić

estrada

Pjevačica

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