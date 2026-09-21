Trikovi pomoću kojih će stari peškiri biti mekani kao novi

Grubi peškiri nisu uvijek znak da je vrijeme za nove. Najčešće za njihovu tvrdoću nisu krivi sami peškiri, već način na koji ih peremo i sušimo.

Previše deterdženta, omekšivača, tvrda voda, visoka temperatura i prepun bubanj vremenom mogu da učine da vlakna postanu gruba i izgube onu prijatnu mekoću.

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Dobra vijest je da im možete vratiti mekoću uz dva sastojka koja već imate u kuhinji. Ovaj jednostavan postupak koristi se i kao dio savjeta za pranje peškira kakvi se često primjenjuju u hotelima.

Kako da grubi peškiri ponovo budu mekani

Dejan Dimitrov, generalni direktor Laundriheap-a, navodi da prašak za pecivo i alkoholno sirće mogu da pomognu kada peškiri postanu tvrdi i grubi. Sastojci se koriste odvojeno, a postupak je jednostavan.

Za sirće savetuje da se oko 250 ml belog sirćeta doda u bubanj zajedno sa uobičajenom količinom tečnog deterdženta, nakon čega se peškiri peru i suše na uobičajen način.

Druga mogućnost je prašak za pecivo.

Prema njegovom savjetu, osam kašika praška za pecivo može se pomiješati sa deterdžentom prije pranja. Ideja je da se tokom pranja opuste vlakna peškira i uklone naslage koje mogu doprinijeti njihovoj gruboj teksturi. Grubi peškiri nisu uvijek znak da je vrijeme za nove. Najčešće za njihovu tvrdoću nisu krivi sami peškiri, već način na koji ih peremo i sušimo. Previše deterdženta, omekšivača, tvrda voda, visoka temperatura i prepun bubanj vremenom mogu da učine da vlakna postanu gruba i izgube onu prijatnu mekoću.

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Da li će peškiri poslije pranja mirisati na sirće?

Ne bi trebalo. Miris sirćeta uglavnom nestaje tokom pranja i sušenja, pa na peškirima ne ostaje njegov karakterističan miris. Bijelo destilovano sirće je pritom lako dostupno i relativno jeftino.

Još jedno jednostavno pravilo može napraviti razliku: peškire je bolje prati odvojeno od odjeće. Tako se izbjegava pretrpavanje bubnja, a peškiri imaju dovoljno prostora da se dobro operu i isperu.

Kako složiti peškire da ostanu mekani i uredni

I način na koji ih odlažete može biti važan. Peškire nemojte sabijati na polici, već ih složite tako da ostane dovoljno prostora između njih, prenosi Glas Srpske.

Za uredno slaganje, peškir prvo preklopite po dužini, a zatim ga složite u trećine. Tako će zauzeti manje prostora, a biće pregledno složeni i lako dostupni kada vam zatrebaju.

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Najvažnije je ipak da ih ne ostavljate dugo mokre, da ne pretjerujete sa deterdžentom i da bubanj ne bude prepun. Upravo te sitnice često naprave najveću razliku između tvrdog peškira i onog koji je prijatan i mekan na dodir.