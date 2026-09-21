Odvezao automobil na tehnički pregled, pa pao na glavu: Ljekari mu se bore za život

Muškarac (65) teško je povrijeđen nakon što je pao sa visine od oko pet metara u Batajnici.

Kako saznaje Telegraf, Z. V. je došao na tehnički pregled kako bi namjestio klimu u automobilu, kada je iznenada pao sa visine direktno na glavu.

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On je sa teškim tjelesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.