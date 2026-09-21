Za bolje zdravlje srca ove stvari treba izbjegavati poslije 17 časova

Briga o zdravlju srca ne obuhvata samo ono što radimo tokom dana, već i odluke koje donosimo prije nego što padne noć.

Usklađivanje večernjih navika sa prirodnim bioritmom organizma jednostavan je, ali izuzetno djelotvoran korak ka dugovječnosti i očuvanju kardiovaskularnog sistema.

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Savremeni način života sve češće pomjera granice radnog i aktivnog dana duboko u večernje sate. Međutim, naučna istraživanja iz oblasti kardiologije i hronobiologije sve glasnije upozoravaju da to šta radimo kasno popodne i uveče ima direktan uticaj na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Ljudski organizam funkcioniše prema prirodnom cirkadijalnom ritmu, a srce tokom noći zahtjeva period odmora kada se krvni pritisak i puls prirodno snižavaju.

Unošenje određenih namirnica u kasnim satima može narušiti ovaj fiziološki mehanizam i dugoročno povećati rizik od srčanih oboljenja. Kardiolozi i stručnjaci za spavanje izdvajaju tri ključne stvari koje treba da izbjegavate nakon 17 časova kako bi se sačuvalo zdravlje srca.

Kofein i energetska pića

Iako se šoljica kafe ili čaja u kasno popodne čini kao idealan način za prevazilaženje umora kofein je jedan od najvećih neprijatelja večernjeg odmora srca. Naime, kofein “radi” u organizmu između pet i sedam sati, što znači da se čak i polovina unijete količine može zadržati u krvotoku u trenutku kada odlazimo na spavanje.

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Konzumiranje kofeina poslije 17 časova stimuliše centralni nervni sistem, povećava nivo adrenalina i ubrzava rad srca. Pored toga što otežava uspavljivanje, kofein sprečava organizam da uđe u fazu dubokog sna, tokom koje se prirodno dešava takozvani „noćni pad” krvnog pritiska.

Kasni obroci i teška hrana

Obilni obroci bogati zasićenim mastima, rafinisanim šećerima i visokim sadržajem soli u večernjim satima predstavljaju ozbiljan stres za kardiovaskularni sistem. Kada unesemo veliku količinu hrane kasno uveče, digestivni sistem zahtjeva značajnu količinu krvi za varenje, što tjera srce da radi pojačanim intenzitetom u vrijeme kada bi trebalo da usporava.

Pored toga, kasni obroci povećavaju nivo šećera i triglicerida u krvi tokom noći, kada su metabolički procesi prirodno usporeni. Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje teške hrane poslije 17 ili 18 časova povećava insulinsku rezistenciju i doprinosi stvaranju aterosklerotskih plakova u krvnim sudovima. Za optimalno zdravlje srca, večera bi trebalo da bude lagana i konzumirana najmanje tri sata prije spavanja, prenosi Magazin.

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Intenzivni treninzi i psihofizički stres

Iako je fizička aktivnost jedan od stubova zdravlja srca, vrijeme kada se ona praktikuje igra presudnu ulogu. Intenzivni kardio-treninzi ili vježbe sa velikim opterećenjem nakon 17 časova mogu imati kontraproduktivan efekat. Vrhunska fizička aktivnost podiže nivo kortizola i adrenalina, povećava tjelesnu temperaturu i ubrzava puls, što organizam drži u stanju pripravnosti satima nakon završetka treninga.

Slično tome, rješavanje stresnih poslovnih zadataka, pregledanje vijesti ili učešće u žučnim raspravama u kasnim satima održava ton simpatičkog nervnog sistema visokim. Umjesto da se priprema za noćni odmor, srce ostaje pod pritiskom povišenog pulsa i krvnog pritiska. Večernje sate treba rezervisati za umjerene aktivnosti, poput lagane šetnje, joge ili vježbi disanja, koji aktiviraju parasimpatički sistem i pomažu srcu da uđe u stanje regeneracije.