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Pijemo ih gotovo svakodnevno, a mogu da ugroze srce: Obratite pažnju na ova pića

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21.09.2026 08:35

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У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.
Foto: pexels/Zoe Jackson

Dva popularna napitka mogu nepovoljno uticati na zdravlje srca, posebno ukoliko se konzumiraju često i u većim količinama.

Ateroskleroza, odnosno nakupljanje masnih naslaga u zidovima arterija, jedan je od faktora koji povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Na njen razvoj mogu uticati različiti faktori, među kojima su način ishrane i svakodnevne navike.

Među napicima na koje treba obratiti pažnju jesu zaslađena gazirana pića. Ona mogu sadržati velike količine dodatog šećera, a njihova česta konzumacija povezuje se sa povećanjem nivoa triglicerida u krvi i drugim metaboličkim promjenama koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje srca.

Kao jednostavnija alternativa mogu poslužiti voda sa komadićima svježeg voća ili nezaslađeni biljni čajevi.

Ni energetska pića nisu bez rizika. Zbog kombinacije kofeina, šećera i drugih stimulansa mogu privremeno povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca. Posebno česta konzumacija može predstavljati dodatno opterećenje za kardiovaskularni sistem.

Umjesto oslanjanja na energetska pića kada nam je potrebna dodatna energija, korisnije je obratiti pažnju na dovoljan unos vode, kvalitetan odmor i uravnoteženu ishranu.

Namirnice bogate vlaknima, magnezijumom i nezasićenim mastima mogu biti dio ishrane koja doprinosi zdravlju srca.

Povremena konzumacija ovih napitaka ne znači nužno da će doći do zdravstvenih problema, ali njihova učestala i dugotrajna upotreba može povećati rizike povezane sa kardiovaskularnim zdravljem. Zbog toga je važno obratiti pažnju na količinu i učestalost njihovog konzumiranja i prednost dati napicima sa manje dodatog šećera i drugim jednostavnijim izborima.

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Tagovi :

gazirana voda

Gazirana pića

Srce

zdravlje

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