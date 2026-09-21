Logo

FSB spriječio napad uoči izbora: Stanovnik Donjecka pripremao napad po nalogu Kijeva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 09:07

Komentari:

0
ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

Pripadnici ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/ priveli su stanovnika Donjecka koji je, po nalogu Kijeva, namjeravao da aktivira bombu u automobilu u blizini biračkog mjesta.

"Pripadnici FSB-a spriječili su nezakonite aktivnosti ruskog državljanina umiješanog u pripremu terorističkog napada u Donjeckoj Narodnoj Republici", navodi se u saopštenju FSB-a.

U saopštenju se napominje da je neimenovani stanovnik Donjecka putem interneta uspostavio kontakt sa predstavnicima Službe bezbjednosti Ukrajine i dobrovoljno pristao da pomogne u terorističkim aktivnostima.

"On je svoje lično vozilo opremio eksplozivom i planirao da ga parkira u blizini jednog od biračkih mjesta u regionu, te da aktivira improvizovanu eksplozivnu napravu tokom masovnog okupljanja ljudi u periodu predizborne kampanje", navodi FSB.

U saopštenju se ističe da osumnjičeni nije uspio da sprovede svoj kriminalni plan jer su ga pripadnici ruskog FSB-a blagovremeno priveli, prenosi RIA Novosti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teroristički napad

terorizam

terorista

FSB

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

Svijet

Debakl kakav se ne pamti: Mercov CDU nije prošao cenzus, AfD osvojila 38,2 odsto

2 h

2
Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.

Svijet

Djevojka (25) ubijena u Grčkoj: Našli je u lokvi krvi na biciklističkoj stazi

3 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico: Zapad traži povod za vojni sukob sa Rusijom

3 h

0
Тинејџер планирао терористички напад у Бечу, пуштен на слободу, надзире га 20 полицајаца дневно

Svijet

Tinejdžer planirao teroristički napad u Beču, pušten na slobodu, nadzire ga 20 policajaca dnevno

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Dodik: Kad god su u Sarajevu imali priliku ispoljili su neprijateljstvo prema nama

11

30

Regionalni rekorder: Policija ga pronašla dezorjentisanog, imao 5,3 promila!

11

29

Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

11

24

Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

11

23

Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima