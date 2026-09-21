FSB spriječio napad uoči izbora: Stanovnik Donjecka pripremao napad po nalogu Kijeva

Pripadnici ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/ priveli su stanovnika Donjecka koji je, po nalogu Kijeva, namjeravao da aktivira bombu u automobilu u blizini biračkog mjesta.

"Pripadnici FSB-a spriječili su nezakonite aktivnosti ruskog državljanina umiješanog u pripremu terorističkog napada u Donjeckoj Narodnoj Republici", navodi se u saopštenju FSB-a.

U saopštenju se napominje da je neimenovani stanovnik Donjecka putem interneta uspostavio kontakt sa predstavnicima Službe bezbjednosti Ukrajine i dobrovoljno pristao da pomogne u terorističkim aktivnostima.

"On je svoje lično vozilo opremio eksplozivom i planirao da ga parkira u blizini jednog od biračkih mjesta u regionu, te da aktivira improvizovanu eksplozivnu napravu tokom masovnog okupljanja ljudi u periodu predizborne kampanje", navodi FSB.

U saopštenju se ističe da osumnjičeni nije uspio da sprovede svoj kriminalni plan jer su ga pripadnici ruskog FSB-a blagovremeno priveli, prenosi RIA Novosti, prenosi Srna.