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Tinejdžer planirao teroristički napad u Beču, pušten na slobodu, nadzire ga 20 policajaca dnevno

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21.09.2026 07:40

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Тинејџер планирао терористички напад у Бечу, пуштен на слободу, надзире га 20 полицајаца дневно

Šesnaestogodišnji simpatizer Islamske države, koji iza sebe ima dvije sudske presude zbog planiranja terorističkih napada u Beču, ponovo je prijevremeno pušten na slobodu.

Mladić je sada pod neprekidnim policijskim nadzorom, a njegov slučaj austrijski mediji opisuju kao primjer neuspjele deradikalizacije. U javnosti je prvi put spomenut u februaru 2025. godine, kada je kao 14-godišnjak planirao napad na bečku željezničku stanicu Vestbanhof, piše „Krone cajtung“.

Plan napada iz dječje sobe

Tinejdžer se radikalizovao putem TikToka, a policija je zaplijenila skice koje otkrivaju razmjere njegovih planova. Crteži su prikazivali zgradu stanice te likove s mačetama i strojnicama kako ubijaju prolaznike i policajce. Na jednoj od skica pronađena su i uputstva za izradu bombe. Materijal za njenu izradu nalazio se u podrumu zgrade u kojoj je živio – aluminijumske cijevi, noge od stola i ljepljiva traka. Uz to je pohranio i zastavu s islamskim vjerskim natpisom.

Pokušaj nabavke noža i novo hapšenje

U porukama koje je razmjenjivao s drugim radikalom napisao je: „Napraviću krvoproliće i izbosti svakoga ko mi se nađe na putu.“ Nakon što je osuđen zbog sumnje na terorizam, prošle jeseni pušten je na uslovnu slobodu, koja je trajala samo četiri sedmice.

Tinejdžer je ponovo uhapšen nakon što je u prodavnici vojne opreme pokušao da kupi borbeni nož s oštricom od 12 centimetara. Nož mu je na kraju kupio rođak koji ga je čekao ispred prodavnice.

Drugo suđenje i želja za mučeništvom

U martu ove godine, tada već 15-godišnjak, ponovo se našao pred istim sudijom. Istorija pretrage na njegovom zaplijenjenom mobilnom telefonu otkrila je pojmove kao što su nož, bomba s ekserima, cijevna bomba, „kupiti mačetu“ i „kupiti sjekiru“. „Želim da umrem kao mučenik na Božjem putu. Ko to ne želi?“, izjavio je tokom suđenja.

Upozorenja ignorisana, mladić ponovo na slobodi

Nakon druge presude bio je u zatvoru u Klagenfurtu, gdje je veličao napadača iz Filaha. Iako je zatvorska psihološkinja još 2025. godine upozorila da je mladić „izuzetno opasan“, on je krajem avgusta ponovo prijevremeno pušten na slobodu.

Dvadeset policajaca za nadzor jednog tinejdžera

Njegovo puštanje aktiviralo je Upravu za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (DSN). Dok zvanični izvori govore o „odgovarajućim mjerama“, stranka FPO otkrila je da je mladić pod praktično neprekidnim nadzorom.

Za to je svakodnevno potrebno 20 policajaca, a elitna jedinica Kobra stalno je u pripravnosti, što predstavlja ogromno opterećenje za policiju. Rajnhold Majer, poslanik FPO-a i policijski sindikalac, oštro je kritikovao odluku. „Pravosuđe je ovdje dva puta postupilo neodgovorno, a ceh sada plaćaju policajci“, izjavio je i dodao da je slučaj „dokaz potpune nesposobnosti vlade da garantuje bezbjednost Austrijanaca“, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Beč

Teroristički napad

Austrija

Islamska država

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