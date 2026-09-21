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Sukob zbog ležaljke završio tragično: Muškarac (82) preminuo nakon masovne tučnjave na grčkoj plaži

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21.09.2026 07:20

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Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи
Foto: Envato/travnikovstudio

Svađa zbog korišćenja ležaljke na plaži Vulijagmeni u blizini Atine eskalirala je u masovnu tučnjavu, nakon koje je 82-godišnji muškarac preminuo u bolnici.

Prema pisanju lokalnih medija, neslaganje između dvojice starijih muškaraca ubrzo se pretvorilo u nasilni fizički obračun u koji se uključilo još nekoliko osoba.

Očevici opisuju scenu kao izuzetno haotičnu, a jedan od svjedoka je za list „Katimerini“ izjavio da su se krici čuli s drugog kraja plaže.

Sumnja se da je povod za sukob bio taj što je 82-godišnjak rezervisao ležaljku dok je čekao društvo, što je izazvalo negodovanje drugog posjetioca.

Tokom tučnjave, 82-godišnji muškarac se iznenada srušio na tlo.

Prisutni su mu odmah pokušali pomoći reanimacijom, a upotrijebljen je i defibrilator prije dolaska hitne pomoći. Nesrećni čovjek je prevezen u bolnicu, gdje je nedugo zatim preminuo.

Nakon incidenta, policija je uhapsila 76-godišnjeg muškarca. S njim je privedena i 21-godišnja djevojka koja je, kako prenosi „Ta Nea“, imala vidljive povrede, te krvavo i otečeno lice. Ona je nakon ispitivanja puštena na slobodu.

Nadležne vlasti pokrenule su detaljnu istragu kako bi utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tučnjave, kao i tačan medicinski uzrok smrti preminulog muškarca, prenosi Kliks

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