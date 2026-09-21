Logo

Požar u fabrici u Kini, ima žrtava

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 06:58

Komentari:

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци
Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Najmanje osam osoba je poginulo u požaru koji je izbio u fabrici tekstila u kineskom gradu Fošanu.

Požar je izbio oko 15.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi Sinhua.

Prema prvim izvještajima, poginulo je najmanje osam osoba, dok je najmanje jedna povrijeđena, saopštile su lokalne vlasti.

Akcija spasavanja i dalje je u toku, prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

požar

fabrika

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

земљотрес пукотине напукао зид

Svijet

Indoneziju pogodio jak zemljotres

51 min

0
Зеленски најавио састанак са Трампом у Њујорку

Svijet

Zelenski najavio sastanak sa Trampom u Njujorku

9 h

0
Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству

Svijet

Objavljeni prvi rezultati izbora u Rusiji, Putinova stranka u ubjedljivom vođstvu

10 h

0
Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

Svijet

Alis Vajdel ima poruku za Merca nakon izbornog debakla: Slabi ste jer nećete da sarađujete!

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

40

Tinejdžer planirao teroristički napad u Beču, pušten na slobodu, nadzire ga 20 policajaca dnevno

07

36

Hrvatska pjevačica u 46. godini čeka bebu: Desilo se „malo čudo“

07

32

Putinova partija ubjedljivo vodi na izborima za Državnu dumu

07

27

Pakistan izveo vazdušne napade na Avganistan, najmanje troje mrtvih

07

20

Sukob zbog ležaljke završio tragično: Muškarac (82) preminuo nakon masovne tučnjave na grčkoj plaži

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima