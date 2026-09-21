Požar u fabrici u Kini, ima žrtava

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Najmanje osam osoba je poginulo u požaru koji je izbio u fabrici tekstila u kineskom gradu Fošanu.

Požar je izbio oko 15.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi Sinhua. Prema prvim izvještajima, poginulo je najmanje osam osoba, dok je najmanje jedna povrijeđena, saopštile su lokalne vlasti. Akcija spasavanja i dalje je u toku, prenosi RTS

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