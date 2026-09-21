Hrvatska pjevačica u 46. godini čeka bebu: Desilo se „malo čudo“

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Lana Škrgatić mjesecima je čuvala srećnu vijest, a sada je otkrila kroz kakav je period prošla i koliko joj je suprug Ivan bio oslonac.
Hrvatska pjevačica Lana Škrgatić u 46. godini postaće majka.
Akademska muzičarka, kantautorka i multiinstrumentalistkinja iz Hrvatske, koja nastupa pod umjetničkim imenom Lana.S, srećnu vijest objavila je na društvenim mrežama, gdje je uz prve trudničke fotografije otkrila da mjesecima u sebi nosi ono što opisuje kao svoje „malo čudo“.
– Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu da podijelim s vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi. Nikad nije kasno za nadu, ljubav i novi početak – napisala je Lana.
Istakla je da je njihov put bio drugačiji od onoga što su možda očekivali, ali da danas vjeruje kako se sve posložilo upravo onako kako je trebalo.
– Ova trudnoća je više od iščekivanja novog života. Ona je ponovno buđenje sreće kojoj sam se ponekad plašila potpuno prepustiti. Bilo je straha, suza i neizvjesnosti, ali i velike podrške. Bilo je i razočaranja – navela je.
Lana je priznala i da su se tokom tog perioda neki ljudi od kojih je očekivala bliskost i razumijevanje udaljili, dok su u njen život ušli neki novi ljudi.
– Život me naučio da ne moramo svima objašnjavati svoje snove, odluke i put do njih. Neke stvari jednostavno razumiješ tek kada ih sam proživiš – poručila je.
Posebno mjesto u njenoj priči ima suprug Ivan, kojem je javno odala priznanje za podršku koju joj je pružao tokom cijelog perioda.
– A kroz sve to, uz mene je svakoga dana bio moj Ivan. Moj muž, moj oslonac i čovjek koji je sa mnom prolazio svaki strah, svaku nadu i svaki neizvjesni trenutak. Onaj koji je bio tu kada je bilo najteže – napisala je Lana.
Trudnoća je za nju donijela i period dugog mirovanja, zbog čega je morala promijeniti svakodnevne navike i odreći se aktivnosti koje su joj važne.
Morala je, kako je otkrila, staviti po strani more, treninge, nastupe, pa čak i sviranje kod kuće.
– Za nekoga ko živi kroz muziku, to nije bilo lako. Ali ponekad ono što te ispunjava moraš nakratko staviti po strani kako bi sačuvao ono najvažnije – priznala je.
Dan po dan, kaže, stigla je do trenutka u kojem se danas nalazi. Iako strah i dalje postoji, sve je više zahvalnosti, mira i sreće.
– Još uvijek ima straha i pitanja, ali sve više ima zahvalnosti, mira i jedne velike, tihe sreće. Naše malo čudo raste i uskoro nam dolazi u naručje. Čekamo te, naše najdraže čudo – zaključila je Lana.
Nakon što je objavila vijest, uslijedile su brojne čestitke budućoj majci, prenosi Avaz
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
47 min0
Scena
10 h0
Scena
11 h0
Scena
17 h0
Najnovije
Najčitanije
07
40
07
36
07
32
07
27
07
20
Trenutno na programu