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Hrvatska pjevačica u 46. godini čeka bebu: Desilo se „malo čudo“

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21.09.2026 07:36

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Лана Шкргатић хрватска пјевачица чека бебу у петој деценији
Foto: Instagram/printscreen

Lana Škrgatić mjesecima je čuvala srećnu vijest, a sada je otkrila kroz kakav je period prošla i koliko joj je suprug Ivan bio oslonac.

Hrvatska pjevačica Lana Škrgatić u 46. godini postaće majka.

Akademska muzičarka, kantautorka i multiinstrumentalistkinja iz Hrvatske, koja nastupa pod umjetničkim imenom Lana.S, srećnu vijest objavila je na društvenim mrežama, gdje je uz prve trudničke fotografije otkrila da mjesecima u sebi nosi ono što opisuje kao svoje „malo čudo“.

– Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu da podijelim s vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi. Nikad nije kasno za nadu, ljubav i novi početak – napisala je Lana.

Istakla je da je njihov put bio drugačiji od onoga što su možda očekivali, ali da danas vjeruje kako se sve posložilo upravo onako kako je trebalo.

– Ova trudnoća je više od iščekivanja novog života. Ona je ponovno buđenje sreće kojoj sam se ponekad plašila potpuno prepustiti. Bilo je straha, suza i neizvjesnosti, ali i velike podrške. Bilo je i razočaranja – navela je.

Lana je priznala i da su se tokom tog perioda neki ljudi od kojih je očekivala bliskost i razumijevanje udaljili, dok su u njen život ušli neki novi ljudi.

– Život me naučio da ne moramo svima objašnjavati svoje snove, odluke i put do njih. Neke stvari jednostavno razumiješ tek kada ih sam proživiš – poručila je.

Zahvalna suprugu

Posebno mjesto u njenoj priči ima suprug Ivan, kojem je javno odala priznanje za podršku koju joj je pružao tokom cijelog perioda.

– A kroz sve to, uz mene je svakoga dana bio moj Ivan. Moj muž, moj oslonac i čovjek koji je sa mnom prolazio svaki strah, svaku nadu i svaki neizvjesni trenutak. Onaj koji je bio tu kada je bilo najteže – napisala je Lana.

Trudnoća je za nju donijela i period dugog mirovanja, zbog čega je morala promijeniti svakodnevne navike i odreći se aktivnosti koje su joj važne.

Morala je, kako je otkrila, staviti po strani more, treninge, nastupe, pa čak i sviranje kod kuće.

– Za nekoga ko živi kroz muziku, to nije bilo lako. Ali ponekad ono što te ispunjava moraš nakratko staviti po strani kako bi sačuvao ono najvažnije – priznala je.

Dan po dan, kaže, stigla je do trenutka u kojem se danas nalazi. Iako strah i dalje postoji, sve je više zahvalnosti, mira i sreće.

– Još uvijek ima straha i pitanja, ali sve više ima zahvalnosti, mira i jedne velike, tihe sreće. Naše malo čudo raste i uskoro nam dolazi u naručje. Čekamo te, naše najdraže čudo – zaključila je Lana.

Nakon što je objavila vijest, uslijedile su brojne čestitke budućoj majci, prenosi Avaz

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Lana Škrgatić

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trudnoća

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