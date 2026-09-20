Rale žestoko odgovorio Bokiju 13: „Marini se ovo ne bi dopalo, sramota je!“

Na petoj godišnjici od smrti Marine Tucaković, koja je održana na groblju, okupili su se članovi njene porodice, prijatelji i brojne kolege. Među prisutnima su bili njen suprug Aleksandar Futa Radulović, Mira Kosovka, Danijel Pavlović i Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13.

Boki 13 tom prilikom nije krio razočaranje zbog toga što se na pomenu nisu pojavili brojni pjevači sa kojima je Marina sarađivala tokom svoje karijere.

Posebno je prozvao Anu Nikolić, pitajući gdje je pjevačica koja je bila bliska sa Marinom i koju je tekstopisac svojevremeno posebno cijenio.

Rale žestoko uzvratio

Na njegove riječi reagovao je Goran Ratković Rale, Anin partner, koji je poručio da mu nije jasno zbog čega se dolazak na pomen pretvorio u javno prozivanje onih koji nisu bili prisutni.

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Rale je kazao da nije znao da je za obilježavanje godišnjice smrti potrebno doći prvi, pozvati novinare i kritikovati one koji nisu došli.

Upitao je gdje je, kako je naveo, nestalo ljudsko dostojanstvo, te dodao da bi Boki mogao otići na groblje i ranije i prozivati i druge koji nisu bili na pomenu.

„Sve za kadar. Marini se ovakav gest uopšte ne bi dopao. Sramota je čime se mi bavimo na ovakav dan“, poručio je Rale.

Ana ipak posjetila grob

Iako se nije pojavila na samom pomenu, Ana Nikolić je kasnije samostalno otišla na grob Marine Tucaković.

Pjevačica se potom oglasila na društvenim mrežama i izrazila tugu zbog smrti dugogodišnje prijateljice.

Uz objavu je podijelila pjesmu „Mišo moj“, koju je snimila 2010. godine, a tekst za pjesmu napisala je upravo Marina Tucaković.

Tako su nakon prozivki Boki 13 i Rale ušli u novu javnu polemiku, dok se Ana Nikolić na kritike nije direktno osvrtala.

(Avaz)