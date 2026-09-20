Izlaznost birača u Rusiji prešla 50 odsto

Autor:ATV redakcija
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Izlaznost birača na izborima za Državnu dumu u Rusiji iznosila je 50,46 odsto u 13.37 časova po moskovskom vremenu, saopštila je Centralna izborna komisija.
Izbori za rusku Državnu dumu i regionalni izbori počeli su 18. septembra, a glasanje traje tri dana.
Predsjednik Vladimir Putin nazvao je parlamentarne izbore najvažnijim domaćim političkim događajem, prenosi Srna.
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