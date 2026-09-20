Izlaznost birača u Rusiji prešla 50 odsto

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Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Izlaznost birača na izborima za Državnu dumu u Rusiji iznosila je 50,46 odsto u 13.37 časova po moskovskom vremenu, saopštila je Centralna izborna komisija.

Izbori za rusku Državnu dumu i regionalni izbori počeli su 18. septembra, a glasanje traje tri dana. Predsjednik Vladimir Putin nazvao je parlamentarne izbore najvažnijim domaćim političkim događajem, prenosi Srna.

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