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Izlaznost birača u Rusiji prešla 50 odsto

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20.09.2026 13:55

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Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Izlaznost birača na izborima za Državnu dumu u Rusiji iznosila je 50,46 odsto u 13.37 časova po moskovskom vremenu, saopštila je Centralna izborna komisija.

Izbori za rusku Državnu dumu i regionalni izbori počeli su 18. septembra, a glasanje traje tri dana.

Predsjednik Vladimir Putin nazvao je parlamentarne izbore najvažnijim domaćim političkim događajem, prenosi Srna.

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Rusija

izbori

izbori u Rusiji

Izlaznost na izborima

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