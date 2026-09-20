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U napadu dronova u Podmoskovlju povrijeđeni djevojčica i njen brat, roditelji poginuli

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20.09.2026 14:48

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У нападу дронова у Подмосковљу повријеђени дјевојчица и њен брат, родитељи погинули
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Petnaestogodišnja djevojčica i njen 19-godišnji brat povrijeđeni su u napadu bespilotnih letjelica u moskovskom predgrađu Sofjino, a roditelji su im poginuli, napisao je na Telegramu gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

"Tokom napada bespilotnih letjelica u Sofjinu, u Ramenskom okrugu, povređena je 15-godišnja Ezoza Jusupova. Ona se sada nalazi u Dječjem kliničkom centru 'L. M. Rošalj', gdje joj ljekari pružaju svu neophodnu pomoć. Ezoza i njen 19-godišnji brat Behriz ostali su bez roditelja. Njihova majka je poginula tokom napada, a otac je preminuo u bolnici. I Behriz je povrijeđen i sada se nalazi u Ramenskoj bolnici u stanju srednje težine", istakao je.

Vorobjov je dodao da je sada u toku rješavanje pitanja starateljstva, kao i potraga za rođacima porodice.

"Djeci želim snagu i što brži oporavak. Nećemo ih ostaviti same, pružićemo im svu neophodnu pomoć i podršku", poručio je.

Podsjetimo, ruska vojska je odbila najmasovniji napad ukrajinskih dronova na Moskvu.

"Od juče je na svim linijama odbrane oboreno više od 1.600 bespilotnih letjelica. Od toga je 450 oboreno na prilazu Moskvi", napisao je na Maksu gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

Naglasio je da su Oružane snage Ukrajine pokušale da osujete izbore za Državnu dumu, ali da u tome nisu uspjele.

Takođe, kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, snage PVO presrele su i uništile 1.110 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Rjazanjske, Tulske, Kaluške, Vladimirske, Nižegorodske, Tambovske, Voronješke, Lipecke, Smolenske, Orlovske, Rostovske, Volgogradske, Saratovske i Samarske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona i Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.

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