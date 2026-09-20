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Vremenska prognoza za sljedeću sedmicu

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20.09.2026 15:51

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Језеро у шуми
Foto: Pixabay/jplenio

U Republici Srpskoj će narednih dana jutra biti svježa, a dnevna temperatura i do 26 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 22. septembra, jutro će uglavnom biti vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. U nastavku dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično u brdsko-planinskim predjelima s prolaznom slabom kišom, na jugu sunčano i povremeno vjetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 11 stepeni Celzijusovih, na jugu do 16, u višim predjelima od četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni.

U srijedu će, nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od pet do devet stepeni Celzijusovih, na jugu do 14, u višim predjelima od dva. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 24. septembra, biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče naoblačenje od zapada. Minimalna temperatura vazduha od četiri do osam, na jugu do 14, u višim predjelima od jedan stepen. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26 stepeni, u višim predjelima od 17.

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