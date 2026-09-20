Pretprodaja karata do 20. oktobra

Kupovina ski-karata za sezonu 2026/27. počela je, a građani imaju priliku da skijanje na Jahorini obezbijede po posebnim pretprodajnim cijenama, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Pretprodaja traje od danas do 20. oktobra, a za ljubitelje zimskog turizma nude se tri vrste karata.

Sezonska karta za dnevno i noćno skijanje može se kupiti od 895 evra, a za skijaše koji žele da biraju svojih 10 dana na snijegu dostupna je karta "10 dana u sezoni" – 317 evra, za dnevno ili noćno skijanje.

Sezonska karta za radne dane iznosi 639 evra i omogućava dnevno i noćno skijanje tokom radne sedmice.

Iz Olimpijskog centra podsjećaju da je prošla zima na Jahorini trajala čak 140 dana.

"Dovoljno dugo da se još jednom potvrdi ono što ljubitelji snijega već znaju - kada zima dođe na Jahorinu, skijanje postaje način života, a pravi skijaši znaju da je najbolja cijena ona koju uhvatiš na vrijeme", poručili su iz Olimpijskog centra, prenosi Srna