Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

Autor:ATV redakcija
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Vitez je zavijen u crno nakon vijesti o smrti mladog Tomislava Zvonara, rođenog 2003. godine, koji je preminuo 19. septembra od posljedica teških povreda zadobijenih u nesreći na radu.
Nesreća se dogodila protekle sedmice u naselju Preočica kod Viteza. Tomislav je bio zaposlen u Javnom komunalnom preduzeću „Vitkom“ d.o.o. Vitez, piše Viteški.
Nakon nesreće mladiću je ukazana hitna medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica. Ljekari su se nekoliko dana borili za njegov život, ali je, uprkos njihovim naporima, podlegao teškim povredama.
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Nadležne institucije do sada nisu objavile službene informacije o okolnostima nesreće, pa nije poznato kako je tačno došlo do tragedije na radnom mjestu.
Tomislavov prerani odlazak posebno je potresao njegovu porodicu, prijatelje, radne kolege, ali i brojne mještane Viteza i Kruščice.
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