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Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

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20.09.2026 13:30

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Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу
Foto: 072info.com

Vitez je zavijen u crno nakon vijesti o smrti mladog Tomislava Zvonara, rođenog 2003. godine, koji je preminuo 19. septembra od posljedica teških povreda zadobijenih u nesreći na radu.

Nesreća se dogodila protekle sedmice u naselju Preočica kod Viteza. Tomislav je bio zaposlen u Javnom komunalnom preduzeću „Vitkom“ d.o.o. Vitez, piše Viteški.

Nakon nesreće mladiću je ukazana hitna medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica. Ljekari su se nekoliko dana borili za njegov život, ali je, uprkos njihovim naporima, podlegao teškim povredama.

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Okolnosti nesreće zasad nisu poznate

Nadležne institucije do sada nisu objavile službene informacije o okolnostima nesreće, pa nije poznato kako je tačno došlo do tragedije na radnom mjestu.

Tomislavov prerani odlazak posebno je potresao njegovu porodicu, prijatelje, radne kolege, ali i brojne mještane Viteza i Kruščice.

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Vitez

pogibija

Komunalno

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