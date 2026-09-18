Potvrđena optužnica protiv dvije osobe zbog pogibije radnika na gradilištu auto-puta

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Juse Baručije i Mirhana Borovine zbog teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

"Optuženi se terete da su u svojstvu odgovornih osoba na gradilištu Koridora 5C, poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan, propustili osigurati provođenje propisanih mjera zaštite na radu prilikom demontaže konstrukcijske skele na vijaduktu Raštelica 2", navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

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Prema navodima optužnice, nisu osigurali odgovarajuću stručnu osposobljenost radnika, nadzor nad izvođenjem radova, kao ni propisane mjere zaštite od pada sa visine.

"Usljed navedenih propusta, 5. avgusta 2021. godine radnik je pao sa visine od oko 10 do 12 metara i smrtno stradao.

Juso Baručija bio je direktor i odgovorna osoba privrednog društva „Saring“ iz Sarajeva, dok je Mirhan Borovina bio upravitelj gradnje i odgovorna stručna osoba ispred privrednog društva „Vektor Integra“ Sarajevo", navode iz Tužilaštva.

Postupajuća tužiteljica predložila je za glavni pretres saslušanje pet svjedoka, tri vještaka i izvođenje više od 80 materijalnih dokaza.