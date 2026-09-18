Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede

Motociklista je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas u Solini, u Tuzli.

Kako je potvrđeno iz MUP-a TK, PS Istok prijavljeno je 18.09.2026. godine u 13:00 sati, da se na regionalnom putu Tuzla-Čelić u naselju Solina dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl, te da se u neposrednoj blizini nalazi jedno lice koje ne daje znake života.

Hronika Sudar auta i motora u banjalučkom naselju

- Po izlasku patrole policije PS Istok i SHMP Doma zdravlja Tuzla na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijave, te je dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Tuzla konstatovao smrt muškog lica, dok je još jedno muško lice povrijeđeno. Povrijeđeni je prevezen u JZU UKC Tuzla te trenutno ne raspolažemo informacijom o stepenu povreda. Uviđajem će na mjestu događaja rukovoditi dežurni tužilac KTTK-a, a isti će izvršiti istražioci OKP PU Tuzla – potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić za "Avaz".