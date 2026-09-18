Višković: Danas položene prve tone asfalta na auto-putu na strani Srpske

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković izjavio je da će do kraja mjeseca biti završen pristupni put koji će povezati magistralu od Bijeljine prema graničnom prelazu Rača sa auto-putem kako bi novi most na Savi i prelaz bili u punom kapacitetu od polovine oktobra.

Višković je izjavio da su danas položene prve tone asfalta na auto-putu Rača-Bijeljina na strani Republike Srpske.

"Danas je krenulo asfaltiranje dijela auto-puta, a sa time će u paketu ići i pristupni put od gotovo 700 metara, koji će prihvatiti saobraćaj iz pravca Srbije", rekao je Višković novinarima na gradilištu auto-ptua Bijeljina-Rača.

On je naveo da je završeno 60 odsto auto-puta od Rače do Bijeljine u dužini od 20 kilometara, te da je do sada uloženo negdje oko 135 miliona KM.

Višković je podsjetio da Srbija polovinom oktobra želi da otvori svoj dio auto-puta od Kuzmina do Rače i integrisani granični prelaz.

"To ne bi funkcionisalo dok ne bude završen put na dijelu Republike Srpske, zbog čega smo odlučili da uradimo ovaj pristupni", rekao je Višković.

On je naveo da su željeli da u istom terminu bude otvoreno bar 7,5 kilometara auto-puta do Broca, ali da, nažalost, nisu uspjeli u tome.

"U razgovoru sa izvođačima iz `Integrala` dobili smo uvjeravanja da bi do nove godine trebalo da imamo tih 7,5 kilometara puta do petlje Brodac. Sve zavisi od vremenskih prilika", naveo je Višković.

Kada je riječ o radu "Autoputeva Srpske", Višković je rekao da sa ponosom može da konstatuje da na današnji dan nemaju nikakva dugovanja.

"Novac u ovom momentu nije problem, nego uslovi na radilištu u prethodnih mjesec, dva. Bila je visoka temperatura, radnici su bili onemogućeni da u punom kapacitetu rade svoj posao", pojasnio je Višković.

On je rekao da će uraditi sve da bi novi integrisani granični prelazi i novi most već od polovine oktobra bio u punoj funkciji.

Višković je naveo da će stari prelazi imati samo pogranični karakter, ostaće u funkciji, ali isključivo za ljude koji tu žive i neće više imati međunarodni status kao do sad.

Tomislav Miljević odgovorni rukovodilac radova izjavio je da su na ovoj dionici u izgradnji dva mosta, da su do sada ugrađena više od dva miliona kubika nasipa i da su danas počeli asfaltiranje.

Nadzorni inženjer Mladen Petrović rekao je da je kvalitet neupitan kada je riječ o objektima i trasi, prenosi Srna