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Novi rekord cijene dizela: Galon nikad skuplji

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18.09.2026 17:23

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Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Prosječna cijena dizel-goriva u Sjedinjenim Državama povećana je na 6,44 dolara po galonu /oko 3,8 litara/, čime je postavljen novi rekord, saopšteno je iz Američkog automobilskog saveza.

Prethodni istorijski maksimum zabilježen je tokom ljeta 2022. godine, kada su cijene u prosjeku dostigle 5,85 dolara po galonu. Ta granica je premašena 4. septembra, a cijena je od tada nastavila da raste.

U Kaliforniji, gdje je gorivo skuplje od nacionalnog prosjeka, cijena dizela premašila je 8,39 dolara.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da je globalni rast cijene dizela prvenstveno uzrokovan sukobom Rusije i Ukrajine, a ne Iranom.

SAD i Izrael pokrenuli su napade 28. februara na ciljeve u Iranu, koji je uzvratio udarima.

Eskalacija sukoba gotovo je zaustavila pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za snabdijevanje globalnog tržišta naftom i tečnim prirodnim gasom.

Nakon toga cijene goriva su porasle u većini zemalja, podsjeća RIA Novosti.

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Tagovi :

Dizel cijena

gorivo

Amerika

Ormuski moreuz

Iran

Sukob

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