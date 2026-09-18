Novi rekord cijene dizela: Galon nikad skuplji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prosječna cijena dizel-goriva u Sjedinjenim Državama povećana je na 6,44 dolara po galonu /oko 3,8 litara/, čime je postavljen novi rekord, saopšteno je iz Američkog automobilskog saveza.
Prethodni istorijski maksimum zabilježen je tokom ljeta 2022. godine, kada su cijene u prosjeku dostigle 5,85 dolara po galonu. Ta granica je premašena 4. septembra, a cijena je od tada nastavila da raste.
U Kaliforniji, gdje je gorivo skuplje od nacionalnog prosjeka, cijena dizela premašila je 8,39 dolara.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da je globalni rast cijene dizela prvenstveno uzrokovan sukobom Rusije i Ukrajine, a ne Iranom.
SAD i Izrael pokrenuli su napade 28. februara na ciljeve u Iranu, koji je uzvratio udarima.
Eskalacija sukoba gotovo je zaustavila pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za snabdijevanje globalnog tržišta naftom i tečnim prirodnim gasom.
Nakon toga cijene goriva su porasle u većini zemalja, podsjeća RIA Novosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Trenutno na programu