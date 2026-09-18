Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljib Zeljković rekao je da je Banjaluci potreban moderniji, pouzdaniji i kvalitetniji javni prevoz i da nikada nije bio protiv novih tehnologija niti ozbiljnih pokušaja za rješavanje problem saobraćaja u gradu.

Zeljković je naveo da je modernizacija jedno, a sasvim drugo kada se od Banjaluke ponovo pravi scena za politički spektakl.

- Draško Stanivuković se, poslije pola godine intenzivnog bavljenja republičkim ambicijama, konačno sjetio i grada čiji je gradonačelnik. Volio bih da mogu da kažem da je to dobra vijest. Nažalost, ponovo je izabrao da od Banjaluke napravi pozornicu, ovoga puta za eksperiment koji je prvo nazvan tramvajem, a tek onda smo počeli da saznajemo šta zapravo dolazi - rekao je Zeljković.

On je istakao da je neverovatno da se, vozilo koje se kreće na gumenim točkovima gradskim putevima kojim se kreću i autobusi i automobili, bez klasičnih šina, građanima predstavljeno kao tramvaj.

- Po toj logici, ako je dovoljno nešto drugačije nazvati da bi ono to postalo, Stanivuković sutra može Gradsku kuću preimenovati u Bijelu Kuću, Versaj ili Kremlj - rekao je Zeljković.

On je istakao da je upravo to problem politike koja previše vjeruje u sliku, naziv i predstavu, a premalo u sistem.

- Saobraćajni stručnjaci već upozoravaju na ono što je svakom vozaču u Banjaluci lako razumljivo. Ako ovo vozilo nema svoj izdvojeni koridor, ono će stajati u istoj gužvi u kojoj danas stoje autobusi i automobili - pojasnio je Zeljković.

On je poručio da građani zaslužuju odgovore na mnoga pitanja.

- Šta za milione maraka dobijamo što danas nemamo? Koliko košta jedno vozilo? Koliko košta cijeli sistem? Koliko košta njegovo prilagođavanje Banjaluci? - upitao je Zeljković.

Ostaje, kaže, nejasno da li su potrebne posebne trake, koliko košta testiranje i ko ga plaća, kao i gdje je stručna analiza koja pokazuje da je upravo ovo najbolje rješenje za grad?

Posebno zabrinjava, kako je naveo, što i ljudi iz Gradske uprave govore da za ovaj sistem postoje pitanja domaćih propisa koja tek treba rješavati.

- Dakle, prvo smo dobili političku najavu, zatim vozilo, a tek onda treba da uređujemo propise i provjeravamo da li je cijela stvar primjenjiva u našem gradu. Mislim da ozbiljan grad radi obrnuto. Prvo utvrdi problem, onda pita struku, napravi studiju, izračuna koliko sve košta, pripremi infrastrukturu i propise, pa tek onda kupuje vozilo.

Još je, kaže, teže razumjeti ovakav red prioriteta kada istovremeno imamo novac Republike Srpske namijenjen izgradnji novih vrtića, hiljade roditelja kojima mjesto za dijete treba danas i projekte koji čekaju da Gradska uprava završi svoj dio posla.

Zeljković ukazuje da za vrtiće nema dovoljno vremena da se završe dokumentacija i procedure, ali da ima za eksperiment koji treba da izgleda spektakularno u izbornoj kampanji.

- Tu je suština problema. Ne sporim da treba probati nove tehnologije. Ako testiranje pokaže da ovaj sistem zaista smanjuje gužve, da je finansijski opravdan i da je najbolje rješenje za Banjaluku, prvi ću podržati dobru ideju. Ali Banjaluka ne smije biti laboratorija nečije političke kampanje - poručio je Zeljković.

On je ukazao da grad nije "Instagram" profil, a javni prevoz scenografija, kao i da pet, deset ili 20 miliona KM nisu rekviziti za fotografiju.

- Godinama govorim da Banjaluci treba ozbiljan sistem javnog prevoza, više reda u saobraćaju, bolja povezanost naselja, garaže, parking mjesta i rješenja zbog kojih će građaninu biti jednostavnije da ostavi automobil i koristi javni prevoz - rekao je Zeljković.

On je istakao da je to ozbiljna reforma.

- Dovođenje jednog atraktivnog vozila da bi Banjaluka bila test poligon za njega nije reforma samo zato što ga Stanivuković naziva tramvajem - zaključio je Zeljković.