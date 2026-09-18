Jamal o rasizmu: Crnac sam, ne uznemirava me kad mi neko to kaže

Lamin Jamal otkrio je da se tokom odrastanja i uspona u fudbalski vrh redovno susretao s rasizmom, naglašavajući da ljudi ponekad ni ne prepoznaju uvredljivost vlastitih riječi i postupaka.

Na pitanje koliko je puta doživio takva iskustva, 19-godišnji fudbaler Barselone odgovorio je:

"Hiljadu puta. Ljudi se prema vama ponašaju rasistički na indirektan način, a možda toga nisu ni svjesni. Postoji mnogo komentara ili pogleda koji su rasistički, a oni to uopšte ne primjećuju."

Važno je s kakvom namjerom nešto govore

Španski reprezentativac, koji je u julu pomogao svojoj selekciji da osvoji Svjetsko prvenstvo, objasnio je da pri procjeni takvih situacija razlikuje spominjanje boje kože od namjere da ga neko ponizi.

"Ako mi neko kaže da sam crnac, to me uopšte neće uznemiriti. Na kraju krajeva, jesam crnac, nisam neke druge boje. Drugo je pitanje je li to dobro ili loše i govore li to da bi me uvrijedili", rekao je Jamal.

Govorio je i o tome kako lično reaguje na nepoštovanje tokom utakmica.

"Ako igram utakmicu, a oni su platili ulaznicu da bi me gledali, neću se naljutiti samo zato što su pokazali nepoštovanje prema meni", dodao je.

Među najčešćim metama na internetu

Jamalova iskustva prate i zabrinjavajući podaci o rasističkom vrijeđanju na društvenim mrežama.

Španska opservatorija za rasizam i ksenofobiju, državna agencija, ranije ove godine objavila je da su Jamal i fudbaler Reala Vinisijus Žunior bili najčešće mete rasističkog zlostavljanja na internetu u Španiji tokom posljednjeg tromjesečja 2025. godine.

Jamal je bio i među igračima Barselone koji su pretrpjeli rasističke uvrede tokom El Klasika na stadionu Santjago Bernabeu u oktobru 2024. godine.

(Avaz)