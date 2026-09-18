U nastavku akcije „Bure“ uhapšena dva lica

Nakon jučerašnje velike akcije "Bure" više lica danas je lišeno slobode. Juče su privedena dva muškarca zbog sumnje da su učestvovala u uvozu tone i 95 kilograma opasne sintetičke droge.

„U fokusu današnjih aktivnosti su intenzivni pretresi objekata špedicije, kao i pretresi na više lokacija na širem području Sarajeva. Zbog sumnje u umiješanost u ova teška krivična djela, u toku jutarnjih sati slobode su lišena dva lica“, poručuje granična policija BiH.

Droga je iz Indije stigla na sarajevski aerodrom.

Septembra 10. na sarajevski aerodrom, ovdje u kargo centar stigla je tona i 95 kg droge. Sedam dana je bilo potrebno da naručilac preuzme robu, odakle je odvezao za Ilijaš.

Juče je u selu Gajevi, u opštini Ilijaš u firmi Holland Import eksport zaplijenjena droga. Oduzeto je najmanje 39 plavih buradi, oružje, mobilni telefoni, pečati, te zaštita od opasnih hemijskih supstanci.

Akciju sprovodi Granična policija BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na oko 5 miliona evra.

„ Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura“.

Zanimljivo je da je firma koja je uvezla drogu u posljednje tri godine imala vrtoglav rast Prihoda. Prema javno dostupnim informacijama firma HOLLAND import eksport d.o.o. osnovana 1. januara 2021. godine. Vlasnik i direktor firme je Don Demas.

Ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su oko 23 hiljade KM, u 2024. oko 60 hiljada, a u 2025. čak 663 hiljade maraka.