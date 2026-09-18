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Majka i kćerka (13) potukle se zbog ocjena i mobilnog telefona

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18.09.2026 19:40

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Мајка и кћерка свађа
Foto: Pexel/ RDNE Stock project

Porodični sukob u Rijeci eskalirao je do fizičkog obračuna između majke i njene maloljetne kćerke, učenice sedmog razreda. Sve je završilo na sudu, koji je u prekršajnom postupku utvrdio da su obje počinile nasilje u porodici. Svađa je izbila zbog loših ocjena, izlazaka i ponašanja djevojčice.

Fizički i verbalni sukob

Prema presudi Opštinskog suda u Rijeci, svađa je prerasla u fizički sukob kada je kćerka odgurnula majku, koja je udarila u zid. Policija je u prijavi navela da ju je maloljetnica primila objema rukama i gurnula, zbog čega je žena leđima i zadnjim dijelom glave udarila o zid. Djevojčica je pritom vikala: „Moraš mi dati mobitel, kurvo jedna odvratna.“

Majka je na to kćerki udarila šamar i uzvratila uvredom: „Klošarko, kako se to ponašaš“. Nakon toga je djevojčica otišla u svoju sobu, ali je majka krenula za njom. Tamo je sukob nastavljen, a majka je kćerku ponovo ošamarila i vikala: „Kurvo jedna, sad ću ti zvati socijalnu i policiju.“

Sud je utvrdio da je takvo ponašanje kod obje strane izazvalo povredu dostojanstva i uznemirenost. Ni majka ni kćerka nisu imale vidljivih povreda i odbile su ljekarsku pomoć.

Iskazi na sudu

Na sudu je majka potvrdila činjenične navode iz policijske prijave, ali se nije smatrala krivom. Objasnila je da problemi s kćerkom traju već duže i da je učinila sve što je mogla kako bi je vaspitala. Prema njenim riječima, značajnije promjene u ponašanju djevojčice počele su dok su živjele u Njemačkoj, nakon što se poslije deset godina ponovo pojavio njen otac, a nastavile su se i nakon povratka u Hrvatsku.

Maloljetnica je ispričala da joj je majka prigovarala zbog ocjena i ponašanja. Priznala je da je bila nervozna i da je odgurnula majku, nakon čega je dobila šamar. Izjavila je i da joj je žao zbog svega te da bi s vremenskim odmakom postupila drugačije. Dodala je da se odnos s majkom nakon incidenta poboljšao i da je odlučila promijeniti svoje ponašanje.

Sud nije prihvatio majčinu odbranu da se radilo o vaspitnim metodama. U presudi je naglašeno da je majka, nakon prvog šamara, nastavila sukob odlaskom za kćerkom u sobu. Sud je zaključio da je takvo postupanje prešlo granice vaspitnih mjera i predstavlja nasilje u porodici. Istovremeno, postupak kćerke takođe je okarakterisan kao fizičko i psihičko nasilje.

Kazne, mjere i uloga socijalne zaštite

Iz sudske presude vidljivo je i da je porodica oko godinu dana bila pod nadzorom sistema socijalne zaštite. Socijalna radnica je posvjedočila da su se službe uključile nakon policijske dojave i da je maloljetnica upućena na procjenu u Centar za usluge u zajednici. Tamo su kod djevojčice utvrđeni poremećaji u ponašanju i predložene su odgovarajuće mjere, ali tretman još nije bio započet.

Zakon za nasilje u porodici počinjeno na štetu djeteta propisuje novčanu kaznu od najmanje 1.700 evra ili zatvorsku kaznu od najmanje 70 dana. Sud je majci ipak ublažio kaznu i izrekao joj novčanu kaznu od 150 evra. Kao olakšavajuće okolnosti uzeta je u obzir njena ranija neosuđivanost, a kao naročito olakšavajuće navedeno je da je djelo počinila „u afektu, isprovocirano ponašanjem kćerke“ uprkos brojnim upozorenjima. Sud je ocijenio da se svrha kažnjavanja može postići i znatno nižom kaznom. Ako plati dvije trećine iznosa, odnosno 100 evra, kazna će se smatrati plaćenom. Uz to mora podmiriti i 30 evra sudskih troškova.

Maloljetnoj kćerki izrečena je posebna vaspitna mjera koja uključuje rad u savjetovalištu za mlade u trajanju od šest mjeseci. Sprovođenje mjere nadziraće nadležni Zavod za socijalni rad. Djevojčica je upozorena da u slučaju neispunjavanja obaveze može biti upućena u vaspitni centar. Na presudu je dozvoljena žalba Visokom prekršajnom sudu, prenosi Indeks

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