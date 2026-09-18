Logo

Identifikovana nova vrsta divlje mačke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 17:32

Komentari:

0
мачка дивља мачка дивљач животиња кућни љубимац
Foto: Pexel/ Talha Kuğu

Naučnici u Boliviji identifikovali su novu vrstu divlje mačke, čije šare podsjećaju na leopardove.

Genetski podaci su potvrdili da je ova mala divlja mačka, koju lokalno stanovništvo naziva "tilkajo", potpuno nova vrsta, a njen novi naučni naziv je "leopardus tilcayo".

Biolog i istraživač organizacije "Nacionalna geografija" Paola Nogales-Askarunz opisala je ovo otkriće izuzetno, jer nova vrsta divlje mačke nije otkrivena 100 godina. Davne 1923. godine otkrivena je urugvajska pampas mačka.

Nova vrsta divlje mačke pronađena je u šumi Jungas u zabačenom bolivijskom regionu na obroncima Anda.

Životinja je duga 46 centimetara, teška oko 1,4 kilograma i manja od domaće mačke.

"Njeno krzno je svijetlosmeđe boje sa nepravilno raspoređenim šarama po tijelu", rekla je Nogales-Askarunz.

Ona je podsjetila da je ovu vrstu mačke prvi prvi vidjela 2016. godine, ali da je trebalo dosta vremena da se utvrdi da je riječ o do sada nepoznatoj vrsti, prenosi Dojče vele, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mačka

Divlja mačka

naučnici

Bolivija

Divlje životinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Букнуо нови пожар на Блидињу: Ватра захватила викендице, гори борова шума

Društvo

Buknuo novi požar na Blidinju: Vatra zahvatila vikendice, gori borova šuma

1 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Društvo

Preminuo Dragoljub Mićić, bivši narodni poslanik

1 h

0
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

Društvo

Prvi povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine uplaćen na račune građana

2 h

0
ОДС „Eлeктрoкрajинa“ a.д. Бања Лука нajвeћи је оператер дистрибутивног система у Републици Српској који дистрибутивно покрива oкo 50% кoнзумa Рeпубликe Српскe. „Електрокрајина“ је одговорна за управљање, одржавање и развој дистрибутивног система нa подручју 21 јединице локалне самоуправе.

Društvo

Za obnovu elektromreže "Elektrokrajine" 38 miliona evra

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima