Identifikovana nova vrsta divlje mačke

Naučnici u Boliviji identifikovali su novu vrstu divlje mačke, čije šare podsjećaju na leopardove.

Genetski podaci su potvrdili da je ova mala divlja mačka, koju lokalno stanovništvo naziva "tilkajo", potpuno nova vrsta, a njen novi naučni naziv je "leopardus tilcayo".

Biolog i istraživač organizacije "Nacionalna geografija" Paola Nogales-Askarunz opisala je ovo otkriće izuzetno, jer nova vrsta divlje mačke nije otkrivena 100 godina. Davne 1923. godine otkrivena je urugvajska pampas mačka.

Nova vrsta divlje mačke pronađena je u šumi Jungas u zabačenom bolivijskom regionu na obroncima Anda.

Životinja je duga 46 centimetara, teška oko 1,4 kilograma i manja od domaće mačke.

"Njeno krzno je svijetlosmeđe boje sa nepravilno raspoređenim šarama po tijelu", rekla je Nogales-Askarunz.

Ona je podsjetila da je ovu vrstu mačke prvi prvi vidjela 2016. godine, ali da je trebalo dosta vremena da se utvrdi da je riječ o do sada nepoznatoj vrsti, prenosi Dojče vele, prenosi Srna.