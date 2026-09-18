Identifikovana nova vrsta divlje mačke

Autor:ATV redakcija
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Naučnici u Boliviji identifikovali su novu vrstu divlje mačke, čije šare podsjećaju na leopardove.
Genetski podaci su potvrdili da je ova mala divlja mačka, koju lokalno stanovništvo naziva "tilkajo", potpuno nova vrsta, a njen novi naučni naziv je "leopardus tilcayo".
Biolog i istraživač organizacije "Nacionalna geografija" Paola Nogales-Askarunz opisala je ovo otkriće izuzetno, jer nova vrsta divlje mačke nije otkrivena 100 godina. Davne 1923. godine otkrivena je urugvajska pampas mačka.
Nova vrsta divlje mačke pronađena je u šumi Jungas u zabačenom bolivijskom regionu na obroncima Anda.
Životinja je duga 46 centimetara, teška oko 1,4 kilograma i manja od domaće mačke.
"Njeno krzno je svijetlosmeđe boje sa nepravilno raspoređenim šarama po tijelu", rekla je Nogales-Askarunz.
Ona je podsjetila da je ovu vrstu mačke prvi prvi vidjela 2016. godine, ali da je trebalo dosta vremena da se utvrdi da je riječ o do sada nepoznatoj vrsti, prenosi Dojče vele, prenosi Srna.
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