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Prvi povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine uplaćen na račune građana

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18.09.2026 16:04

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зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину
Foto: ATV

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH obavještava javnost da su danas tri lica dobila sredstva na svoje račune po osnovu povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, u ukupnom iznosu od 53.053 KM.

Riječ je o korisnicima kojima su rješenja uručena u nadležnim regionalnim centrima UIO u Banjaluci i Tuzli, saopšteno je iz UIO.

UIO podsjeća da će buduća dinamika isplate povrata PDV-a zavisiti od načina preuzimanja rješenja.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana, a u slučajevima kada se rješenje dostavlja poštom, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju, te se može očekivati isplatu nekoliko dana poslije.

Današnja isplata prva tri korisnika predstavlja konkretan korak u realizaciji prava građana na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, a UIO nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, uz nastojanje da se sredstva građanima isplate u najkraćem mogućem roku, prenosi Srna.

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Tagovi :

PDV

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravo na povrat PDV-a

Pravilnik za povrat PDV-a

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UIO BiH

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