Zahlađenje, pa iznenađenje: Meteorolog otkriva kakvo će biti vrijeme za vikend

Do kraja nedjelje očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme, dok će na istoku i jugu regiona biti relativno toplo, uz mogućnost lokalnih grmljavinskih pljuskova, ali od početka naredne sedmice stiže zahlađenje, naveo je meteorolog amater Marko Čubrilo.

U ponedjeljak prolazno naoblačenje, ali vjerovatno bez ili uz vrlo malo kiše i jak sjeverozapadni vjetar.

Do kraja nedjelje svježe, uz hladne noći, ali uglavnom suvo, jer će ciklon biti vrlo daleko od nas. Mala šansa postoji da u naredni petak bude nešto češće pojave padavina, ali se suša nastavlja i dalje.

„Do kraja nedjelje malo do umjereno oblačno i relativno toplo, posebno na jugu i istoku regiona, i nestabilno ponegdje uz lokalne grmljavinske pljuskove. Danas bi oni najčešći trebali biti nad planinama BiH, sutra su moguće i nešto sjevernije, ali je vrlo upitno koliko bi se nestabilnosti daleko premještale na sjeveroistok, s obzirom na to da će biti vrlo sporopokretne, tako da bi dobar dio regiona imao malo ili nimalo kiše“, navodi Čubrilo.

Vjetar uglavnom slab, osim u zoni pljuskova, a dnevni maksimum od 19 na zapadu do 32 na jugoistoku i istoku regiona.

"U ponedjeljak će se preko nas premjestiti hladan front, ali su modeli u posljednja 24 časa trendovali sve istočniji položaj ovog hladnog prodora. Trenutno, izgledno je prolazno naoblačenje, ponegdje samo vrlo rijetka i slaba kiša, jak sjeverozapadni vjetar i zahlađenje, pa bi se u ponedjeljak maksimumi kretali od 16 do 23 stepena Celzijusa.

Do kraja sljedeće nedjelje noći vrlo svježe uz minimume od 1 do 13 stepeni Celzijusa, tako da bi na višim planinama bilo slabih, prizemnih mrazeva. Tokom dana promjenljivo oblačno uz pojačan sjeverozapadni vjetar, ali uglavnom suvo.

Dnevni maksimumi uglavnom od 14 do 21 stepen Celzijusa. Male šanse za pojavu prolazne kiše trenutno stoje u sljedeći petak, ali će se i one najvjerovatnije do tada potpuno izgubiti", naveo je Čubrilo.

Oko 27. septembra stabilnije i toplije uz svježe noći, dok je početkom oktobra moguće novo zahlađenje. Po svemu sudeći, suvo, jer bi stizalo sa sjevera kontinenta, dok bi ciklon bio daleko nad Grčkom. U tom slučaju bi se suša nastavila barem do oko 5. oktobra.

Narednih dana toplo uz rijeđu pojavu pljuskova, a od nedjelje suvo zahlađenje, normalno za ovaj dio godine.