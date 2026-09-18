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Obilježavanje 31 godine od odbrane sjeverozapadnih granica Srpske

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18.09.2026 11:24

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Бројне делегације положиле су данас вијенце и цвијеће на спомен-обиљежје у Туњици код Новог Града поводом 31 године од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије 1995. године.
Foto: ATV

U Novom Gradu se danas, u organizaciji Odbora Vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, obilježava 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.

U naselju Tunjice služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće na Spomenik civilnim žrtvama u Gradskom parku i Centralni spomenik poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu.

Pomenu u naselju Tunjice prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Obilježavanje organizuje Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske.

Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9.25 časova i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a, a ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

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Pripadnici Vojske Republike Srpske uspjeli su 19. septembra 1995. godine potisnuti Hrvatsku vojsku preko Une.

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Novi Grad

služen parastos

Odbrambeno-otadžbinski rat

položeni vijenci

sjećanje

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