Vlada Srpske izdvaja novac za samozapošljavanje djece poginulih boraca

Autor:ATV redakcija
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Po dvadeset hiljada maraka biće obezbijeđeno za samozapošljavanje djece poginulih boraca u Republici Srpskoj koja su izrazila interes za samozapošljavanje po Javnom pozivu.
Vlada Srpske na današnjoj sjednici zadužila je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da, u cilju sprovođenja ranije donesenog zaključka Vlade Republike Srpske realizuje mjeru isplate subvencije u pomenutom iznosu.
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Ministarstvo je takođe zaduženo da sa ovim licima zaključi ugovore o isplati subvencije, kojima bi se definisala međusobna prava i obaveze, način utroška sredstava i njihovo namjensko trošenje, čime će biti izvršena obaveza rješavanja radno-pravnog statusa lica prijavljenih po Javnom pozivu za mjeru samozapošljavanja.
Nakon obavljenih razgovora sa prijavljenim licima na javni poziv utvrđeno je da je ukupno njih 136 zainteresovano za isplatu subvencije za samozapošljavanje.
Cilj je da se dodjelom pojedinačnih novčanih sredstava za samozapošljavanje u visini od 20.000 KM po korisniku omogući neposredna podrška u pokretanju sopstvene djelatnosti.
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