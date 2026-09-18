Sjednica Vlade Republike Srpske: Evo šta je na dnevnom redu

Vlada Republike Srpske danas bi, na sjednici koja je u toku, trebalo da razmatra Prijedlog zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka.

Na dnevnom redu sjednice je Program energetske održivosti "Elektroprivrede Republike Srpske" i inicijativa za pregovore sa Svjetskom bankom.

Pred ministrima će se naći prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda na području Šekovića, Vlasenice, Milića i kraka Vlasenica-Han Pijesak, dozvoljava stupanje u posjed dijela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji.

Planirano je i razmatranje informacija o analizi postojećeg informacionog sistema Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge i potrebi uspostavljanja Centralnog informacionog sistema Agencije.

Društvo Obilježavanje 31 godine od odbrane sjeverozapadnih granica Srpske

Na dnevnom redu je i informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine.

Trebalo bi da bude riječi i o prijedlogu rješenja o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje solarne elektrane "Bileća jedan" sa baterijskim sistemom za skladištenje električne energije na području bilećke opštine, te prijedlogu rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje te solarne elektrane.