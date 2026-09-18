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Namirnice koje najbolje čiste organizam od toksina

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18.09.2026 12:20

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Намирнице које најбоље чисте организам од токсина
Foto: Pixabay

Konzumiranje masnije hrane, ali i učestale prehlade dva su sinonima za nadolazeće hladne dane.

Da biste spriječili gomilanje viška kilograma, ali i očistili organizam od štetnih materija koje se vremenom nakupljaju u njemu, potrebno je da izvršite detoks.

Доктор

Banja Luka

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Nisu vam potrebni skupi preparati, već namirnice koje imate u kuhinji.

Cvekla

Ovo povrće obiluje antioksidansima, ali i betainom koji pomaže jetri da se oslobodi toksina. Pored toga, pektin i vlakna koja se nalaze u cvekli pomažu da se tijelo oslobodi štetnih materija.

Špinat

Od vitamina, špinatsadrži vitamine A, C, E, K, vitamine B kompleksa (B6, B2, B1) i folnu kiselinu (vitamin B9). Takođe, spanać sadrži i omega-3 masne kiseline. Flavonoidi koji se nalaze u ovom povrću deluju kao prirodni antioksidansi.

Grejpfrut

Ova voćka je izuzetno bogata antioksidantima i potvrđeno jača imunitet. Sok od grejpfruta je najbolji način za detoksikaciju jetre i eliminaciju štetnih činioca. Studija je pokazala da su osobe koje su uzimale grejpfruta pre svakog obroka mršavile i do pet puta više od onih koje ga nisu jele. Kiseline i nutrijenti kojima grejpfrut obiluje smanjuju lučenje hormona koji utiče na stvaranje sala, prenosi Novosti Magazin.

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Bijeli luk

Detoksikacija je važna da bi jetra bila zdrava. Bijeli luk je bogat antioksidantima koji štite tijelo od oksidativnih oštećenja. Takođe on stimuliše jetru da aktivira enzime koji izbacuju štetne supstance.

Kurkuma

Sa svojim izrazito zaštitnim uticajem kurkuma predstavlja glavno bioaktivno sredstvo za borbu protiv bolesti jetre. Dokazano je da smanjuje upale i oksidativni stres.

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Tagovi :

detoks organizma

zdravlje

Hrana

cvekla

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