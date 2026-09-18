Država daje 10.000 evra za preseljenje: Novac dobijaju i djeca

Autor:ATV redakcija
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Grčka će obezbijediti finansijsku pomoć do 10.000 evra porodicama koje odluče da se presele u pogranična područja, prenose danas grčki mediji.
Posebna platforma za podnošenje zahtjeva za preseljenje počeće sa radom u oktobru, prenosi portal Capital.gr.
Hronika
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Platforma je dio sveobuhvatne inicijative za pružanje podsticaja za demografski razvoj i podršku pograničnim područjima.
U intervjuu za TV Antenu, ministarka za socijalnu koheziju i porodicu Domna Mihailidu rekla je da se proširuje program demografskog razvoja, započet u regionu Evros, koji se graniči sa Bugarskom i Turskom.
- U oktobru pokrećemo platformu i obezbijedićemo do 10.000 evra za preseljenje porodica u pograničnim područjima - rekla je Mihailidu.
Inicijativa je, takođe, usmjerena na grčke građane koji trenutno žive u inostranstvu i žele da se vrate u domovinu.
Na primjer, oni koji žele da se nasele na ostrvo Kastelorizo u Egejskom moru, kod obale Turske, dobijaće godišnju finansijsku pomoć od 5.000 evra.
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Za svako dijete, porodice će dobiti dodatnih 1.000 evra.
Planirano je otvaranje vrtića i škole, a biće i dodatnih podsticaja za najtraženije specijaliste, poput ljekara.
(Tanjug)
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