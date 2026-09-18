Poznato kolike će biti minimalne plate od januara 2027. u Crnoj Gori

Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je novi vladin model povećanja zarada „Evro model“, a koji će podrazumijevati rast minimalne plate te usklađivanje penzija četiri puta godišnje. Ovaj model stupa na snagu od januara 2027. godine, a obuhvata i javni i privatni sektor.

Prema modelu koji je predložio Spajić, minimalna plata za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem trebala bi iznositi 1.000 evra, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem 1.250 evra, dok će minimalna plata za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1.400 evra.

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Spajić je najavio i da će se penzije od 2027. usklađivati četiri puta godišnje, kako bi u potpunosti pratile rast zarada. Prosječna penzija bi u aprilu trebala iznositi 600 evra, dok će minimalna preći 500 evra. Takođe, svi penzioneri će dobiti dodatnih 100 evra u decembru.

Minimalna plata u Crnoj Gori trenutno iznosi 600 ili 800 evra, u zavisnosti od nivoa kvalifikacije obrazovanja. Prosječna neto plata u julu iznosila je 1.037 eura, prema podacima Uprave za statistiku (Monstat).

- U savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktuelnom momentu ubrzano planirajući budućnost i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u lavirintu feudalne ekonomije niskih zarada, kao i balkanskog nacionalizma i ratova - sistema u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni, mladi su odlazili u talasima. Nakon dugo godina krenuli smo da mijenjamo taj model sprovodivši niz uspješnih reformi, pokazujući da ekonomija može da bude tema broj 1 u crnogorskoj politici. Takođe, shvatili smo da su najbitniji resurs naše države - naši ljudi - kazao je Spajić, prenose Vijesti.

Program obuhvata više od 250.000 zaposlenih, a dodatno povećanje će biti moguće ako socijalni partneri prihvate zahtjev Vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor.

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Ovaj Vladin model proslijeđen je Skupštini Crne Gore na usvajanje.