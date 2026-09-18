U Hrvatskoj porastao broj zaraženih opasnim virusom

U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom Zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizovano je, saznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Nije zabilježen nijedan smrtni ishod, a pet prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti.

HZJZ je 4. septembra evidentirao 10 infekcija, među kojima šest hospitalizovanih osoba i četiri asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još pet osoba, a broj hospitalizovanih porastao je sa šest na 10.

Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost centralnog nervnog sistema, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike.

Većina oboljelih je muškog pola i starije životne dobi, što je, navode iz HZJZ-a, uobičajeno za tu infekciju. Precizniju dobnu i polnu strukturu Zavod nije iznio zbog zaštite ličnih podataka pacijenata.

Svih pet asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davaocima krvi. Jedna od njih evidentirana je nakon 4. septembra. Testiranjem davalaca krvi takve se infekcije mogu otkriti i kod osoba koje nemaju nikakve simptome, a testiranje se provodi radi zaštite primalaca krvnih derivata.

Svijet Uhapšen serijski ubica (33): Tokom ispitivanja rekao da je ubio 80 ljudi

Od početka septembra slučajevi se nisu pojavili u novim županijama. Infekcije su dosad prijavljene na području Grada Zagreba te Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Koprivničko-križevačke županije.

Uprkos porastu broja prijava, HZJZ epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuje uobičajenom za ovo doba godine te ističe izrazitu sezonsku varijabilnost infekcije virusom Zapadnog Nila. U Zavodu očekuju pojavu novih slučajeva tokom sljedećeg perioda, zavisno od vremenskih prilika koje utiču na aktivnost komaraca.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, ove je godine zabilježen veći broj prijavljenih infekcija, navodi HZJZ, ne iznoseći precizan broj za prošlu godinu. Prema sedmičnom izvještaju Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Hrvatska do 17. septembra prošle godine nije bila među evropskim zemljama koje su prijavile humane infekcije virusom Zapadnog Nila. Do kraja 2025. ECDC-u su iz Hrvatske prijavljene četiri lokalno stečene humane infekcije.

Virus Zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su među starijim osobama i osobama sa hroničnim bolestima, prenosi Dnevnik.hr.