Recept: Kiseli kupus gotov za 48 sati, ne treba vam ni bure

Autor:ATV redakcija
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Ako nemate vremena, prostora ili volje da čekate danima ovaj recept je odlična prečica do savršenog domaćeg kiselog kupusa.
Ništa ne može da zamijeni ukus i miris pravog domaćeg kiselog kupusa, ali mnogi odustaju od pripreme misleći da su im za to potrebna velika burad i mjeseci strpljenja.
Uz pravo uputstvo, ukusnu i zdravu zimnicu možete napraviti u bilo kom stanu i to za samo 48 sati.
Ova verzija je odlična kada vam hitno treba kiseli kupus za sarmu ili podvarak.
Ukus je blaži, ali iznenađujuće dobar.
Sastojci:
Glavicu kupusa koju ste pažljivo odabrali pripremite tako što ćete izdubiti korijen (sredina glavice). Očistite ga od oštećenih listova.
U šupljinu koju ste izdubili sipajte sirće i kašiku soli. Zatim glavicu dobro protresite kako bi se sve ravnomjerno rasporedilo kroz listove.
Kupus ubacite u kesu i stavite u zamrzivač na 48 sati, a zatim izvadite da se odledi. Nakon odmrzavanja, kupus je mekan, kiselkast i spreman za upotrebu.
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