Recept: Kiseli kupus gotov za 48 sati, ne treba vam ni bure

Ako nemate vremena, prostora ili volje da čekate danima ovaj recept je odlična prečica do savršenog domaćeg kiselog kupusa.

Ništa ne može da zamijeni ukus i miris pravog domaćeg kiselog kupusa, ali mnogi odustaju od pripreme misleći da su im za to potrebna velika burad i mjeseci strpljenja.

Uz pravo uputstvo, ukusnu i zdravu zimnicu možete napraviti u bilo kom stanu i to za samo 48 sati.

Ova verzija je odlična kada vam hitno treba kiseli kupus za sarmu ili podvarak.

Ukus je blaži, ali iznenađujuće dobar.

Sastojci:

1 glavica kupusa

sirće

1 kašika soli

Priprema

Glavicu kupusa koju ste pažljivo odabrali pripremite tako što ćete izdubiti korijen (sredina glavice). Očistite ga od oštećenih listova.

U šupljinu koju ste izdubili sipajte sirće i kašiku soli. Zatim glavicu dobro protresite kako bi se sve ravnomjerno rasporedilo kroz listove.

Kupus ubacite u kesu i stavite u zamrzivač na 48 sati, a zatim izvadite da se odledi. Nakon odmrzavanja, kupus je mekan, kiselkast i spreman za upotrebu.