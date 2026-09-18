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Recept: Kiseli kupus gotov za 48 sati, ne treba vam ni bure

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18.09.2026 08:38

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Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре
Foto: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ako nemate vremena, prostora ili volje da čekate danima ovaj recept je odlična prečica do savršenog domaćeg kiselog kupusa.

Ništa ne može da zamijeni ukus i miris pravog domaćeg kiselog kupusa, ali mnogi odustaju od pripreme misleći da su im za to potrebna velika burad i mjeseci strpljenja.

Uz pravo uputstvo, ukusnu i zdravu zimnicu možete napraviti u bilo kom stanu i to za samo 48 sati.

Ova verzija je odlična kada vam hitno treba kiseli kupus za sarmu ili podvarak.

Ukus je blaži, ali iznenađujuće dobar.

Sastojci:

  • 1 glavica kupusa
  • sirće
  • 1 kašika soli

Priprema

Glavicu kupusa koju ste pažljivo odabrali pripremite tako što ćete izdubiti korijen (sredina glavice). Očistite ga od oštećenih listova.

U šupljinu koju ste izdubili sipajte sirće i kašiku soli. Zatim glavicu dobro protresite kako bi se sve ravnomjerno rasporedilo kroz listove.

Kupus ubacite u kesu i stavite u zamrzivač na 48 sati, a zatim izvadite da se odledi. Nakon odmrzavanja, kupus je mekan, kiselkast i spreman za upotrebu.

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kupus

kiseli kupus

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