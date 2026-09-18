Dodajte ga u jutarnju kafu: Košta 80 feninga i može pomoći probavi

Jutarnja kafa za probavu je često razlika između mirnog jutra i tri sata natezanja sa stomakom.

Šta treba da znate

Košta oko 80 feninga

Ima ga skoro svako domaćinstvo

Dodaje se u jutarnju kafu

Može pomoći varenju

Može ublažiti osjećaj nadutosti

Kesica jednog mljevenog začina stoji vam u ormariću iznad šporeta, možete naći u u svakom marketu i košta oko 80 feninga i većina vas ga vadi samo kada peče kolače u decembru.

Problem počinje prije prve šolje. Stomak je nadut od sinoć, hlače stežu tamo gd‌je juče nisu, a težina ne prolazi ni poslije doručka. Kod nekih ljudi stolica izostane po dva-tri dana, pa nadutost i nelagoda postaju samo gore.

Začin koji mnogi već imaju u kuhinji

Mljeveni đumbir. To je sve. Onaj isti koji ide u medenjake, u maloj kesici iz ormarića, žućkast i oštrog mirisa kada je otvorite. Koristi se u mnogim kuhinjama uz razna jela, a odavno je poznat i kao začin koji se tradicionalno povezuje sa varenjem.

U đumbiru se nalazi gingerol, jedinjenje koje mu daje onu karakterističnu ljutinu. Istraživanja pokazuju da može da utiče na pokretljivost želuca i na samo varenje.

U radu objavljenom u časopisu "European Uournal of Gastroenterology and Hepatology", istraživanje na zdravim ispitanicima pokazalo je da je đumbir uticao na brzinu pražnjenja želuca u poređenju sa placebom.

Koliko đumbira dodati u jutarnju kafu

Na jednu šolju kafe za početak je dovoljna četvrtina do pola kašičice mljevenog đumbira. Ubacite ga direktno u već pripremljenu kafu i dobro promiješajte. Ako vam je ukus prejak, krenite od manje količine pa je postepeno povećavajte prema ukusu.

Ukus đumbira je izražen i ljutkast, pa nema potrebe da pretjerujete sa količinom. Za blaži napitak dodajte malo mlijeka ili ga spojite sa sastojcima koje inače stavljate u kafu.

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Vrijedi imati na umu i da ovd‌je nije riječ o nekakvom novom receptu, nego o začinu koji ste već kupili za drugu namjenu. Zato je cijeli eksperiment jeftin i lako se prekida. Ako vam se ukus ne primi poslije dva-tri jutra, izgubili ste pola kašičice začina i ništa više. Ako vam prijatno sjedne, dobili ste jutarnju šolju sa drugačijim mirisom i ništa niste dodatno platili.

Kako kafa može da utiče na probavu

Kod d‌jela ljudi kafa i sama stimuliše pokretljivost debelog crijeva, a kod nekih se to dogodi prilično brzo poslije ispijanja. Zanimljivo je da reakcija ne zavisi samo od kofeina, pošto su slični efekti primjećeni i poslije kafe bez kofeina.

Zato se kod nekih potreba za odlaskom u toalet javi svega nekoliko minuta poslije jutarnje šolje, dok drugi ne osjete ništa. Organizam reaguje od osobe do osobe drugačije.

Ovde treba biti pošten. Nijedan napitak ne može ciljano da skine masne naslage sa stomaka. Ono što se može promijeniti jeste osjećaj nadutosti i težine, zbog čega stomak i izgleda ravnije.

Ako se poslije jutarnje kafe crijeva lakše isprazne i nadutost se smanji, razliku ćete primijetiti na garderobi i u osjećaju tokom dana. To, međutim, nije gubitak masnog tkiva.

Ko treba da bude oprezan

Imate osjetljiv želudac, gorušicu ili refluks? Kod nekih ljudi đumbir i kafa umiju da izazovu neprijatan osjećaj ili da pojačaju tegobe. Tada je bolje krenuti od vrlo male količine ili izabrati drugi napitak.

Ko koristi terapiju koja utiče na zgrušavanje krvi, kao i ljudi sa određenim zdravstvenim problemima, prije redovne upotrebe većih količina đumbira treba da se posavjetuju sa ljekarom.

Ako su zatvor, jaka nadutost ili bolovi u stomaku česti i traju duže vrijeme, ne treba se oslanjati samo na kuhinjske trikove. Uzroci takvih tegoba mogu biti različiti i zahtijevaju razgovor sa ljekarom.

Jutarnja kafa za probavu može biti prijatan dio rutine, a mali dodatak đumbira zanimljiv način da joj promijenite ukus.

Samo ne očekujte da će se svije riješiti preko noći. Za urednu probavu mnogo više znače dovoljno tečnosti, vlakna, kretanje i redovne navike, prenosi Krstarica.