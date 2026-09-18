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Stavljaju kutije od mlijeka ispod krova: Razlog za to je fenomenalan

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18.09.2026 08:41

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Кров на кући.
Foto: Pexels/Vasily Kleymenov

Kutije od mlijeka koje većina ljudi baca u smeće mogle bi da dobiju sasvim novu namjenu na krovu. Istraživači su pokazali da iskorišćena ambalaža može da pomogne u rashlađivanju kuća, i to bez klima-uređaja i velikih ulaganja.

Riječ je o višeslojnoj ambalaži, poput tetrapak pakovanja za mlijeko i sokove, koja u sebi sadrži i tanak sloj aluminijuma. Upravo taj sloj može da odbija dio toplotnog zračenja, zbog čega su istraživači došli na ideju da iskorišćenu ambalažu pretvore u svojevrsnu izolaciju.

Kutije se otvaraju, ravnaju i postavljaju ispod krova, gdje stvaraju dodatnu barijeru između spoljne toplote i unutrašnjosti kuće.

Temperatura niža za više od tri stepena

Rezultati su pokazali da ovakav jednostavan sistem može da napravi primjetnu razliku.

Kada je izolacija napravljena od iskorišćene ambalaže kombinovana sa prirodnim provjetravanjem u odgovarajuće doba dana, temperatura, odnosno osjećaj toplote u kući, mogao je da bude smanjen za oko 3,1 stepen.

Istraživači su analizirali i kako bi sistem funkcionisao u još toplijim klimatskim uslovima koji se očekuju narednih decenija. Prema njihovim proračunima, razlika bi mogla da dostigne oko 3,3 stepena.

Košta manje od evra po kvadratu

Još jedna prednost ovog riješenja jeste cijena.

Materijal za ovaku izolaciju može da košta manje od jednog evra po kvadratnom metru, posebno zato što se koristi ambalaža koja bi inače završila kao otpad.

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Zbog toga bi metoda mogla da bude naročito korisna u toplim krajevima i u domaćinstvima koja nemaju klima-uređaje ili ne mogu da priušte skupe sisteme izolacije i hlađenja.

Sistem je pritom dovoljno jednostavan da, uz odgovarajuću pripremu, može da se napravi i bez komplikovane opreme.

Tako kutija od mlijeka, koja nakon nekoliko dana obično završi u kanti, može da postane dio krova i pomogne da temperatura u kući tokom najvećih vrućina bude podnošljivija.

Ovakvo riješenje moglo bi da bude zanimljivo i za naše prostore, gdje tokom ljetnjih toplotnih talasa temperatura u potkrovljima i kućama bez dobre izolacije umje da postane gotovo nepodnošljiva. Poseban problem imaju objekti sa krovovima koji se tokom dana snažno zagrijevaju, pa se toplota satima zadržava i nakon zalaska sunca.

Upravo zato pažnju privlači neobično i veoma jeftino riješenje koje su istraživači testirali - iskorišćene kutije od mlijeka i sokova postavljene ispod krova kao dodatna zaštita od toplote. Riješenje bi bilo posebno korisno za kuće koje nemaju fasadu, pa bi ovakav vid izolacije bio višestruko koristan, prenosi Telegraf.

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