Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji

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Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije, gdje se, osim poslanika u Dumi, biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je TASS.

Osim toga, u pojedinim oblastima biraju se i članovi regionalnih i lokalnih vlasti. Glasanje će trajati do nedjelje, 20. septembra. (Srna)

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