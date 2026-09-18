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Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji

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18.09.2026 08:22

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije, gdje se, osim poslanika u Dumi, biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je TASS.

Osim toga, u pojedinim oblastima biraju se i članovi regionalnih i lokalnih vlasti.

Glasanje će trajati do nedjelje, 20. septembra.

(Srna)

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Tagovi :

Rusija

izbori

glasanje

Duma

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