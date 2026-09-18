Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji

Autor:ATV redakcija
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Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije, gdje se, osim poslanika u Dumi, biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je TASS.
Osim toga, u pojedinim oblastima biraju se i članovi regionalnih i lokalnih vlasti.
Glasanje će trajati do nedjelje, 20. septembra.
(Srna)
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