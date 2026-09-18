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Na radnika iz BiH pala kabina kamiona i usmrtila ga: Pred sudom vlasnik vozila i mehaničar

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18.09.2026 08:09

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Nakon tragedije u austrijskoj Štajerskoj koja se dogodila tokom radova u šumi, kada je na 41-godišnjeg radnika iz BiH pala podignuta kabina kamiona i usmrtila ga, pred sudom su se našli vlasnik vozila i mehaničar.

Teška nesreća dogodila se 8. septembra prošle godine u području Ennstala u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Radnik je stradao tokom popravke kamiona koji se koristio u šumskim radovima.

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Prema navodima optužnice, na kamionu je došlo do kvara, nakon čega je na teren pozvan 23-godišnji mehaničar. On je zajedno s 41-godišnjim radnikom iz BiH radio na popravci motora.

Nakon završetka radova dogodila se tragedija. Jedan vijak je, prema navodima tužilaštva, pukao, nakon čega se podignuta kabina kamiona iznenada spustila. Radnik se u tom trenutku nalazio između kabine i okvira vozila.

Uprkos brzoj intervenciji kolega i brojnih spasilačkih ekipa, radniku nije bilo pomoći. Zadobio je teške povrede od kojih je preminuo na mjestu nesreće.

Policija je nakon nesreće osigurala kamion, a vozilo je potom pregledao vještak. Prema rezultatima navedenim u optužnici, kamion je bio star 34 godine i, kako se tvrdi, dugo nije bio adekvatno održavan niti popravljan.

Tužilaštvo tereti vlasnika vozila da nije osigurao njegovo potrebno održavanje. Mehaničaru se, pak, stavlja na teret da tokom popravke nije provjerio sigurnosni mehanizam hidrauličnog sistema koji je držao kabinu podignutom, iako je navodno bio upoznat s lošim stanjem kamiona.

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Vlasnik kamiona i mehaničar optuženi su za grubo nehatno prouzrokovanje smrti. Obojica negiraju navode optužnice. Sudski postupak vodi se pred Pokrajinskim krivičnim sudom u Leobenu, piše Krone.at.

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Austrija

nezgoda

preminuo muškarac

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