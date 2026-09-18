Razmatra se povlačenje do 40.000 američkih vojnika iz Evrope

Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Evrope, što bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na kontinentu, a smanjenje bi prema nekim procjenama moglo da obuhvati i do 40.000 vojnika, izjavilo je sedam sadašnjih i bivših američkih i zapadnih zvaničnika, objavio je danas En-Bi-Si.

Američke snage u Evropi trenutno broje oko 80.000 pripadnika, a eventualno povlačenje bilo bi najveće smanjenje američkog vojnog prisustva na kontinentu od perioda nakon Hladnog rata devedesetih godina.

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Među zemljama koje bi mogle da budu pogođene su Njemačka, Italija i Španija, u kojima je stacionirana većina američkih snaga u Evropi.

Pentagon je u junu najavio šestomjesečnu reviziju američkog vojnog prisustva u Evropi, kako bi se procijenilo da li je ono usklađeno sa strategijom predsjednika Donalda Trampa - "Amerika na prvom mjestu".

Očekuje se da će general Ratnog vazduhoplovstva Aleksus Grinkevič, vrhovni saveznički komandant NATO i šef Evropske komande SAD, danas dostaviti svoju analizu ministru odbrane SAD-a Pitu Hegsetu.

U analizi bi moglo da bude predloženo smanjenje broja pripadnika američkog vazduhoplovstva, mornarice i kopnenih snaga, kao i drugih kapaciteta, ili premještanje dijela snaga unutar Evrope, uključujući zemlje na istočnom krilu NATO.

Konačna preporuka trebalo bi da bude dostavljena Hegsetu 6. novembra, a eventualna povlačenja uslijedila bi nakon toga.

Zvaničnici navode da odluka još nije donesena.

Tramp i njegovi saradnici od početka njegovog drugog mandata ističu da bi evropske zemlje trebalo da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, dok su američke snage potrebne za suočavanje sa prijetnjama koje dolaze od Kine, Irana i narko-kartela na zapadnoj hemisferi.

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Tramp je tokom samita NATO u Turskoj u julu ponovo kritikovao evropske saveznike i rekao da je "veoma razočaran NATO".

Njemačka trenutno ima oko 36.000 američkih vojnika, Italija oko 12.000, dok se u Španiji, kako ističe Si-En-En, nalaze značajne američke vazduhoplovne i pomorske baze.

(Tanjug)