Nova jeziva otkrića o Epstinu: Imao je ogromnu kolekciju slika zlostavljanja djece

Dvije žene su podnijele novu tužbu protiv imovine Džefrija Epštajna. One tvrde da je on posjedovao materijale koji prikazuju njihovo seksualno zlostavljanje dok su bili djeca.

Traže od suda da pokrene program za identifikaciju i obaveštavanje svih osoba čije se ilegalne seksualizovane slike mogu nalaziti u Epštajnovoj kolekciji, a takođe zahtijevaju i novčanu nadoknadu, izvještava Gardijan .

Tužba je podnijeta ove nedjelje saveznom sudu u Njujorku. Tužioci, koji su anonimni u dokumentima, opisani su kao žrtve Epštajnovih zločina vezanih za dječju pornografiju. Tužba je usmjerena protiv njegovog bivšeg advokata Darena Indika i bivšeg računovođe Ričarda Kana, koji su tuženi kao koizvršioci Epštajnovog testamenta, iako tvrde da nisu imali saznanja o Epštajnovim zločinima.

Detalji o optužbama

U tužbi se navodi da je Epstajn posedovao, transportovao, proizvodio i distribuirao „dečju pornografiju i materijale seksualnog zlostavljanja bezbroj dece“ više od dvije decenije. Epstajn je umro 2019. godine u zatvoru na Menhetnu, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Tvrdi se da je Epštajn ukrao gole fotografije prve tužilje kada je imala oko 12 godina, zadržao ih i prevezao preko federalnih granica. Za drugu tužilju, u tužbi se navodi da se „na osnovu dostupnih informacija veruje da je Epštajn dobio njene eksplicitne fotografije“.

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U tužbi se takođe navodi da je Epštajn od 1990-ih godina čuvao knjigu modela sa seksualizovanim slikama djece u sefu u Njujorku. Tvrdi se da je najmanje od 2000-ih tražio od asistenta da snima golu djecu, plaćao im za slike i koristio ih za svoje zadovoljstvo, a potencijalno i za druge.

Naglašava se da policija nije preduzela nikakve mjere iako je dobila izvještaje da je Epštajn dobio slike Džejn Dou i još jednog maloljetnika. Niko nije krivično gonjen. U tužbi se takođe dodaje da mnoge osobe sa snimaka nikada nisu identifikovane niti obaveštene putem zvaničnih programa.

Mnogi čak ni ne shvataju da njihove slike postoje.

Margaret Mejbi iz advokatske kancelarije Marš Lo, koja zastupa tužioce, rekla je da je u Epštajnovoj kolekciji otkriven niz poznatih fotografskih serija, uključujući i one Ejmi. „Koliko nam je poznato, nijedna od žrtava u tom izvještaju, ili u bilo kom drugom materijalu pronađenom na Epštajnovom imanju, nikada nije obavještena o tome“, rekla je Mejbi.

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Tužioci tuže u svoje ime, ali i u ime svih ostalih žrtava mlađih od 18 godina čiji su snimci bili u Epštajnovom posjedu. To uključuje materijale iz njegove zaostavštine i uređaja, kao i one pomenute u memorandumima FBI-ja i Ministarstva pravde iz jula ove godine. Hilari Napi iz advokatske kancelarije „AWK Survivor Advocate“ rekla je da su ciljevi odgovornost i identifikacija.

„Tražimo pravi, sudski nadgledani proces za identifikaciju i obaveštavanje svake žrtve u toj kolekciji. Mnogi od njih nemaju pojma da njihove slike postoje u njegovoj arhivi. Zaslužuju da znaju i zaslužuju priliku da traže pravdu“, rekla je Napi. Dodala je da je ovaj slučaj prilika za druge koji su u toj kolekciji, a da toga nisu svjesni.

(indeks)